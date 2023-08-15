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Доказательство влажно-сухих циклов: на Марсе обнаружили шестиугольные узоры

15 августа 2023, 13:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Pexels

Трещины в древней марсианской грязи удивили команду NASA Curiosity. Есть предположение, что те же условия, которые привели к их образованию, могли быть благоприятны для возникновения микроскопической жизни.

Ученые не совсем уверены, как зародилась жизнь на Земле, но одна из преобладающих теорий утверждает, что постоянные циклы влажных и засушливых условий на планете помогли собрать химические строительные блоки, необходимые для микробной жизни. Именно поэтому лоскутное одеяло из хорошо сохранившихся древних грязевых трещин, обнаруженных марсоходом NASA Curiosity, так интересно для команды миссии.

Характерный шестиугольный рисунок этих грязевых трещин, обнаруженных марсоходом NASA Curiosity,  является первым свидетельством циклов влажного и засушливого состояния, происходящих на раннем Марсе.

— Эти конкретные грязевые трещины образуются, когда влажно-сухие условия повторяются, возможно, сезонно, — объяснил Вильям Рапен из французского Института исследований в области астрофизики и планетологии.

Curiosity постепенно поднимается по осадочным слоям горы Шарп, высота которой составляет пять километров в кратере Гейла. Марсоход обнаружил грязевые трещины в 2021 году после бурения образца скальной породы Понтур, обнаруженной в переходной зоне между слоем, богатым глиной, и слоем с сульфатами. Глинистые минералы обычно образуются в воде, а сульфаты имеют тенденцию образовываться по мере ее высыхания.

Минералы, распространенные в каждой области, отражают разные эпохи в истории кратера Гейла. Переходная зона между ними представляет собой отчет о периоде, когда стали преобладать длительные засушливые периоды, а озера и реки, которые когда-то заполняли кратер, начали отступать.

Когда грязь высыхает, она сжимается и распадается на Т-образные соединения, которые являются доказательством того, что грязь сформировалась и высохла один раз. Повторяющееся же воздействие воды, создавшей грязь Понтура, привело к тому, что Т-образные соединения размягчились и стали Y-образными, в конечном итоге сформировав шестиугольный узор.

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Источник
Nature
Теги
Марс
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