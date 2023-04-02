Космічний апарат Об’єднаних Арабських Еміратів створив детальну карту Марса. Вона показує приголомшливі геологічні особливості планети видимі з орбіти.

Карта з високою роздільною здатністю може допомогти вченим відповісти на низку нагальних питань про червону планету, зокрема про те, як вона стала сухою і з безплідним ландшафтом.

На карті показано полярні крижані шапки, гори і давно недіючі вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 млрд років тому були переповнені водою. Таким чином, карта може допомогти планетологам краще зрозуміти, як клімат Марса змінився за мільярди років, унаслідок чого він став таким, яким ми спостерігаємо його сьогодні.

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– Ми плануємо зробити нашу карту доступною для всієї планети як частину нового і досконалішого атласу Марса, над яким ми працюємо, і після публікації він буде доступний як англійською, так і арабською мовами, – заявив керівник групи і науковий співробітник Дімітра Атрі.

Карту Марса було створено групою вчених на чолі з Нью-Йоркським університетом Абу-Дабі та Центром космічних наук Об’єднаних Арабських Еміратів. Дослідники використовували дані, зібрані з орбіти навколо Марса місією Emirates Mars Mission (EMM), також відомої як Hope або Al-Amal.

Щоб створити карту, вчені взяли понад 3 тис. спостережень із EXI, зроблених протягом одного марсіанського року.