Вода – один із найнеобхідніших елементів та невід’ємна частина життя людини! Вона не лише тамує спрагу, а й сприяє нормальній роботі усіх органів та організму в цілому.

Навіщо пити воду та які додатки використовувати для нагадування її вживання, читайте у нашому матеріалі.

Користь води

Людина на 80% складається з води. Саме від водного балансу в організмі залежить нормальна робота усіх внутрішніх органів.

Не дарма усі дієтологи на нутриціологи постійно нагадують про користь пиття води та її щоденну норму.

Завдяки воді наш організм здатний нормально функціонувати. Особливо вона впливає на:

роботу серця;

нормалізацію температури тіла;

підтримку імунної системи;

роботу печінки, легенів та стравоходу;

водно-сольовий баланс;

виведення шлаків та токсинів.

Навколо споживання води існує безліч міфів. Один із найпоширеніших – випивати два літри в день. Насправді ця норма підійде для дорослого чоловіка, але точно не для тендітної дівчини.

Головне правило у споживанні води – пити стільки, скільки просить сам організм.

Випиваючи склянку після пробудження та за 20 хвилин до кожного прийому їжі, можна не лише налагодити роботу органів, а й схуднути.

Аби точно випивати свою щоденну норму, можна користуватися хорошими додатками для нагадування вживання води!

Найкращі додатки для нагадування пити воду

Waterbalance

Це легка та зручна мобільна програма, яка допоможе контролювати водний баланс організму.

Додаток сам визначить вашу щоденну норму споживання, врахувавши вагу, зріст, стать, вік та спосіб життя!

У додаток можна вносити не лише воду, а й чай, каву, соки чи інші напої. Waterbalance сам вирахує кількість звичайної води у будь-якому з внесених вами напоїв.

Програма має розділ Тренування, куди можна додавати різні фізичні вправи: від ходи до TRX.

My Water Balance

Особливість додатка у тому, що він дозволяє самостійно встановити бажану норму споживання та години прийому води.

Мобільна програма виконана у вигляді резервуару з водою, що поповнюється, коли ви вносите рідину. Можна змінити тему на графік, де графічно показуватиметься кількість випитої води.

Додаток дозволяє вносити різноманітні напої – молоко, каву чи чай та навіть вино.

У програмі доступна функція відстежування фізичної активності. Якщо ви багато рухаєтесь, додаток автоматично збільшить споживання води на цей день.

Вода, здоров’я і водний баланс

За своїм дизайном ця програма відрізняється від інших!

Додаток виконаний у вигляді склянки, яка поповнюється, коли ви вносите споживану воду. Біля склянки сидить маленька крапелька – якщо ви п’єте достатньо, вона усміхається, якщо ні – стає сумна!

Тут, як і в інших мобільних програмах такого типу, є можливість додавати різноманітні напої, стежити за споживаною водою та отримувати нагадування!

Додаток має мотиваційну функцію – нагороди за успішний тиждень чи місяць! Тобто якщо ви випиваєте щоденну норму води, програма нагородить вас медалькою.