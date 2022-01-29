Вода — один из самых необходимых элементов и неотъемлемая часть жизни человека! Она не только утоляет жажду, но и способствует нормальной работе всех органов и организма в целом.
Зачем пить воду и какие приложения использовать для напоминания ее употребления, читайте в нашем материале.
Польза воды
Человек на 80% состоит из воды. Именно от водного баланса в организме зависит нормальная работа всех внутренних органов.
Не зря все диетологи на нутрициологи постоянно напоминают о пользе питья воды и ее ежедневной норме.
Благодаря воде наш организм способен нормально функционировать. Особенно она влияет на:
- работу сердца;
- нормализацию температуры тела;
- поддержку иммунной системы;
- работу печени, легких и пищевода;
- водно-солевой баланс;
- выведение шлаков и токсинов.
Вокруг потребления воды летает множество мифов. Один из самых распространенных — выпивать два литра в день. На самом деле эта норма подойдет для взрослого мужчины, но точно не для хрупкой девушки.
Главное правило в потреблении воды — пить столько, сколько просит сам организм.
Выпивая стакан после пробуждения и за 20 минут до каждого приема пищи, можно не только наладить работу органов, но и похудеть.
Чтобы точно выпивать свою ежедневную норму, можно пользоваться хорошими приложениями для напоминания употребления воды!
Лучшие приложения для напоминания пить воду
Waterbalance
Это легкое и удобное мобильное приложение, которое поможет контролировать водный баланс организма.
Приложение само определит вашу ежедневную норму потребления, учитывая вес, рост, пол, возраст и образ жизни!
В приложения можно вносить не только воду, но и чай, кофе, соки или другие напитки. Waterbalance сам вычислит количество обычной воды в любом из внесенных вами напитков.
Программа имеет раздел Тренировки, куда можно добавлять различные физические упражнения: от ходьбы до TRX.
My Water Balance
Особенность приложения в том, что оно позволяет самостоятельно установить желаемую норму потребления и часы приема воды.
Мобильная программа выполнена в виде резервуара с водой, который пополняется, когда вы вносите жидкость. Можно сменить тему на график, где графически будет показываться количество выпитой воды.
Приложение позволяет вносить разнообразные напитки — молоко, кофе или чай и даже вино.
В программе доступна функция отслеживания физической активности. Если вы много двигаетесь, приложение автоматически увеличит потребление воды на этот день.
Вода, здоровье и водный баланс
По своему дизайну это приложение отличается от других!
Оно выполнено в виде стакана, который пополняется, когда вы вносите воду. Возле стакана сидит маленькая капелька — если вы пьете достаточно, она улыбается, если нет — становится грустной!
Здесь, как и в других мобильных программах такого типа, есть возможность добавлять разнообразные напитки, следить за потребляемой водой и получать напоминания!
Приложение имеет мотивационную функцию — награды за успешную неделю или месяц! То есть если вы выпиваете ежедневную норму воды, программа награждает вас медалькой.