Вода — один из самых необходимых элементов и неотъемлемая часть жизни человека! Она не только утоляет жажду, но и способствует нормальной работе всех органов и организма в целом.

Зачем пить воду и какие приложения использовать для напоминания ее употребления, читайте в нашем материале.

Польза воды

Человек на 80% состоит из воды. Именно от водного баланса в организме зависит нормальная работа всех внутренних органов.

Не зря все диетологи на нутрициологи постоянно напоминают о пользе питья воды и ее ежедневной норме.

Благодаря воде наш организм способен нормально функционировать. Особенно она влияет на:

работу сердца;

нормализацию температуры тела;

поддержку иммунной системы;

работу печени, легких и пищевода;

водно-солевой баланс;

выведение шлаков и токсинов.

Вокруг потребления воды летает множество мифов. Один из самых распространенных — выпивать два литра в день. На самом деле эта норма подойдет для взрослого мужчины, но точно не для хрупкой девушки.

Главное правило в потреблении воды — пить столько, сколько просит сам организм.

Выпивая стакан после пробуждения и за 20 минут до каждого приема пищи, можно не только наладить работу органов, но и похудеть.

Чтобы точно выпивать свою ежедневную норму, можно пользоваться хорошими приложениями для напоминания употребления воды!

Лучшие приложения для напоминания пить воду

Waterbalance

Это легкое и удобное мобильное приложение, которое поможет контролировать водный баланс организма.

Приложение само определит вашу ежедневную норму потребления, учитывая вес, рост, пол, возраст и образ жизни!

В приложения можно вносить не только воду, но и чай, кофе, соки или другие напитки. Waterbalance сам вычислит количество обычной воды в любом из внесенных вами напитков.

Программа имеет раздел Тренировки, куда можно добавлять различные физические упражнения: от ходьбы до TRX.

My Water Balance

Особенность приложения в том, что оно позволяет самостоятельно установить желаемую норму потребления и часы приема воды.

Мобильная программа выполнена в виде резервуара с водой, который пополняется, когда вы вносите жидкость. Можно сменить тему на график, где графически будет показываться количество выпитой воды.

Приложение позволяет вносить разнообразные напитки — молоко, кофе или чай и даже вино.

В программе доступна функция отслеживания физической активности. Если вы много двигаетесь, приложение автоматически увеличит потребление воды на этот день.

Вода, здоровье и водный баланс

По своему дизайну это приложение отличается от других!

Оно выполнено в виде стакана, который пополняется, когда вы вносите воду. Возле стакана сидит маленькая капелька — если вы пьете достаточно, она улыбается, если нет — становится грустной!

Здесь, как и в других мобильных программах такого типа, есть возможность добавлять разнообразные напитки, следить за потребляемой водой и получать напоминания!

Приложение имеет мотивационную функцию — награды за успешную неделю или месяц! То есть если вы выпиваете ежедневную норму воды, программа награждает вас медалькой.