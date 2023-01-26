До Землі 26 січня наблизиться астероїд розміром із мікроавтобус

Вночі повз Землю пролетить астероїд 2023 BU розміром із мікроавтобус. Космічний камінь буде поряд із нашою планетою над південним краєм Південної Америки 26 січня о 23:17 за київським часом.

Діаметр астероїда від 3,5 до 8,5 метрів. Він наблизиться до Землі на рекордні 3600 кілометрів. Існує велика ймовірність того, що космічний камінь розпадеться в атмосфері.

Варто зазначити, що астероїд буде набагато ближче до нашої планети, ніж деякі супутники, які обертаються навколо неї.

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Він не вважається потенційно небезпечним для Землі, оскільки має відносно невеликі розміри.