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Космос

До Землі 26 січня наблизиться астероїд розміром із мікроавтобус

26 Січня 2023, 19:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Астероид
Джерело: Depositphotos

Вночі повз Землю пролетить астероїд 2023 BU розміром із мікроавтобус. Космічний камінь буде поряд із нашою планетою над південним краєм Південної Америки 26 січня о 23:17 за київським часом.

Діаметр астероїда від 3,5 до 8,5 метрів. Він наблизиться до Землі на рекордні 3600 кілометрів. Існує велика ймовірність того, що космічний камінь розпадеться в атмосфері.

Варто зазначити, що астероїд буде набагато ближче до нашої планети, ніж деякі супутники, які обертаються навколо неї.

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Він не вважається потенційно небезпечним для Землі, оскільки має відносно невеликі розміри.

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Джерело
Gizmodo
Теги
астероїд Земля
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