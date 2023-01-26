Нові дослідження показали, що обертання внутрішнього ядра Землі майже зупинилося. Крім того, воно може розпочатися в інший бік.

Вчені Ян І та Сун Сяодун із Пекінського університету вивчили сейсмічні хвилі, що проходять через нашу планету внаслідок майже ідентичних землетрусів із 1960-х років.

За їхніми словами, те, що вони знайшли, було несподіваним. З 2009 року сейсмічні записи, які раніше змінювалися з часом, не показали великої різниці. Це свідчить, що внутрішнє обертання ядра припинилося.

Зараз дивляться – Ми показуємо дивовижні спостереження, які вказують на те, що внутрішнє ядро майже припинило своє обертання в останнє десятиліття і, можливо, переживає поворот, – написали вони в дослідженні. Сяодун зазначив, що якщо подивитися на десятиліття між 1980 та 1990 роками, можна побачити явні зміни. Однак якщо взяти період із 2010 по 2020 рік, то їх фактично немає. Геофізик Австралійського національного університету Хрвоє Ткалчич, який не брав участі у дослідженні, зазначив, що внутрішнє ядро не зупиняється. – Внутрішнє ядро тепер більше синхронізоване з рештою планети, ніж десять років тому, коли воно оберталося трохи швидше. Нічого катастрофічного не відбувається, – додав він. Ян І та Сун Сяодун згодні з тим, що необхідні додаткові дослідження. Читайте також: Майже такого ж розміру, як Земля: телескоп Джеймса Вебба виявив екзопланету

Джерело CNN

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