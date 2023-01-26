К Земле 26 января приблизится астероид размером с микроавтобус

Ночью мимо Земли пролетит астероид 2023 BU размером с микроавтобус. Космический камень будет рядом с нашей планетой над южным краем Южной Америки 26 января в 23:17 по киевскому времени.

Диаметр астероида от 3,5 до 8,5 метра. Он приблизится к Земле на рекордные 3 600 километров. Существует большая вероятность того, что космический камень распадется в атмосфере.

Стоит отметить, что астероид будет намного ближе к нашей планете, чем некоторые спутники, которые вращаются вокруг нее.

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Он не считается потенциально опасным для Земли, поскольку имеет относительно не большие размеры.