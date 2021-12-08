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До $10 тис.: YouTube почне платити українцям за короткі ролики у Shorts

8 Грудня 2021, 18:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
YouTube
Джерело: Unsplash

Найбільший відеосервіс YouTube оголосив про запуск своєї програми YouTube Shorts Fund в Україні. Тепер дітище Google залучатиме авторів коротких відео грошовими виплатами.

Монетизація почала працювати з грудня цього року — йдеться про $100 млн, які отримають автори унікального контенту для залучення нової аудиторії. Кожен канал може заробити від $100 до $10 тис., залежно від залучення аудиторії. Цю програму Google анонсувала ще у травні цього року, і вона вже доступна у всьому світі. Тепер і українські блогери можуть спробувати себе на відносно новому майданчику.

YouTube Shorts – це платформа, де кожен охочий може опублікувати коротке відео чи фотографію, рекламу чи посилання на продукт. Це аналог TikTok, який має величезну популярність у всьому світі. Функції зі схожим функціоналом вже доступні в Instagram та Facebook.

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Взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund зможе тільки той, хто має хоча б одне завантажене коротке відео, а особистий канал на сервісі не порушує політику YouTube.

Усього за останні три роки YouTube виплатив авторам, артистам та медіакомпаніям понад $30 млрд.

На початку грудня Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відео серед українських користувачів у 2021 році. Як виявилось, найчастіше переглядали кліп на пісню Рідний від Лободи.

Джерело
Google
Теги
Google , YouTube
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