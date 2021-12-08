Крупнейший видеосервис YouTube объявил о запуске своей программы YouTube Shorts Fund в Украине. Теперь детище Google будет привлекать авторов коротких видео денежными выплатами.

Монетизация начала работать с декабря этого года — речь идет о $100 млн, которые получат авторы уникального контента для привлечения новой аудитории. Каждый желающий может заработать от $100 до $10 тыс. в зависимости от привлечения аудитории. Эту программу Google анонсировала еще в мае этого года, и она уже доступна по всему миру. Теперь и украинские блогеры могут попробовать себя на относительно новой площадке.

YouTube Shorts — это платформа, где каждый желающий может опубликовать короткое видео или фотографию, рекламу или ссылку на продукт. Это аналог TikTok, который пользуется огромной популярностью во всем мире. Функции с похожим функционалом уже доступны в Instagram и Facebook.

Участвовать в программе YouTube Shorts Fund сможет только тот, у кого есть хотя бы одно загруженное короткое видео, а личный канал на сервисе не нарушает политику YouTube.

Всего за последние три года YouTube выплатил авторам, артистам и медиакомпаниям более $30 млрд.

В начале декабря Google опубликовала рейтинг самых популярных видео среди украинских пользователей в 2021 году. Как оказалось, чаще всего просматривали клип на песню Родной от Лободы.