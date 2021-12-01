Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Інтернет

Від Лободи до Wellboy: які кліпи дивилися українці на YouTube у 2021 році

1 Грудня 2021, 13:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
YouTube

Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Як виявилось, у 2021 році українці найбільше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні 2021 року зібрав кліп на пісню Родной від Лободи. У списку також є роботи українських артистів: NK і Тіни Кароль, Макса Барських і Wellboy.

Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні

1. Loboda – Родной 

2. Султан Лагучев – Горький вкус

3. Minelli – Rampampam

4. Morgernshtern – Дуло

5. Настя Каменских – Красное вино

6. Тина Кароль – Скандал 

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller

8. Artik & Asti – Истеричка

9. Супер Жорик – Чао! Чао!

10. Wellboy – Гуси

Лідером з переглядів стало відеорозслідування Олексія Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки. До топу також потрапило романтичне реаліті-шоу Холостяк від СТБ.

Топ-10 найпопулярніших авторських відео в Україні у 2021 році

  1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
  2. Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?
  3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
  4. Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021
  5. Влад А4 стал призраком на 24 часа!
  6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
  7. Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
  8. Зона комфорта. Все серии // Сериал
  9. Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста]
  10. Шоу Маска | Випуск 1. Сезон 1

Раніше компанія Google назвала найкращі програми та ігри для Android-пристроїв. Так, на першому місці опинився додаток для медитації Balance, а серед ігор – Pokémon UNITE.

Читайте також:
Apple MusicApple підбила музичні підсумки 2021 року: The Weeknd знову у тренді

Теги
Google , YouTube
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка