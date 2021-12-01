Компанія Google представила рейтинг найпопулярніших відео 2021 на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
Як виявилось, у 2021 році українці найбільше дивилися інтерв’ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні 2021 року зібрав кліп на пісню Родной від Лободи. У списку також є роботи українських артистів: NK і Тіни Кароль, Макса Барських і Wellboy.
Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні
1. Loboda – Родной
2. Султан Лагучев – Горький вкус
3. Minelli – Rampampam
4. Morgernshtern – Дуло
5. Настя Каменских – Красное вино
6. Тина Кароль – Скандал
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller
8. Artik & Asti – Истеричка
9. Супер Жорик – Чао! Чао!
10. Wellboy – Гуси
Лідером з переглядів стало відеорозслідування Олексія Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки. До топу також потрапило романтичне реаліті-шоу Холостяк від СТБ.
Топ-10 найпопулярніших авторських відео в Україні у 2021 році
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021
- Влад А4 стал призраком на 24 часа!
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- Зона комфорта. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста]
- Шоу Маска | Випуск 1. Сезон 1
Раніше компанія Google назвала найкращі програми та ігри для Android-пристроїв. Так, на першому місці опинився додаток для медитації Balance, а серед ігор – Pokémon UNITE.