Стримінг ігор у 2021 році – це вже не просто хобі затятих геймерів, а повноцінна професія, яка приносить величезні гроші тим, хто її освоїв.

І якщо почати стримити може практично кожен, залучити аудиторію та почати заробляти на донатах та співпраці з рекламодавцями виходить лише в унікальних людей, які приваблюють глядачів не лише своєю грою, а й харизмою.

Факти ICTV дізналися в успішних стримерів, скільки заробляють у Twitch і як починався їхній шлях.

Максим Селівончик, відоміший під ніком iamdeputat, займається трансляціями на своєму Twitch-каналі вже 11 місяців — з січня 2021 року. На його каналі понад 78 тис. підписників. Він заснував Overlight Stream House, і є його ідейним натхненником — це свого роду ком’юніті, де початківцям-стримерам можуть допомогти професіонали цієї справи.

– Ідея створення Overlight Stream House виникла на хайпі стримінгу та TikTok-хаусів. Якщо раніше й були стрим-хауси, то лише як тимчасові об’єднання у нових форматах для спільної генерації контенту. Я ж пішов трохи далі та побачив у двох напрямках можливість синтезу та потенціал розвитку продюсерського центру для стримерів. На жаль, зараз майже немає експертів у цій справі, до яких можна було б легко звернутися за консультаціями. Такими профі є самі стримери, які досягли результатів, але вони сформували вельми закрите ком’юніті та неохоче діляться своїми знаннями, – розповідає Максим.

Зараз він активно стримить CS:GO, але також розбавляє трансляції іншими проектами – Call Of Duty: Warzone, Fortnite, Minecraft та новинками. Максим постійно спілкується та взаємодіє з аудиторією, а також проводить різноманітні інтерактиви.

iamdeputat розповів, скільки блогер у Twitch може отримувати на своїх трансляціях.

– Стример, що має стабільний середній онлайн у 50-100 глядачів, може отримувати $300-500 на місяць. Від 300 глядачів – стабільно понад $1 тис. Є безліч способів монетизації, але основними є: донати від глядачів, рекламні інтеграції та виплати від самої платформи Twitch, – ділиться своїми спостереженнями Максим.

Летсплеєр також дав поради тим, хто хоче зайнятися чи вже освоює цю нелегку професію.

– Якщо ви горите стримінгом, відчуваєте у собі впевненість у готовності пройти довгий шлях до результату – починайте вже зараз. Тестуйте гіпотези, творіть, пробуйте нове та не стійте на місці. Але якщо у вашій голові укоренився стереотип про те, що “так просто грати в ігри та швидко отримувати за це великі гроші” – краще навіть не витрачайте свого часу.

Вихляєв Степан, відомий у суспільстві Twitch під ніком elementhas, також розповів про свій шлях стримера, і дав поради новачкам.

Степан проводить трансляції вже два місяці — близько року тому були й інші спроби, але через слабкий ПК не було можливості серйозно цим займатися.

– З самого дитинства дуже любив ігри та спілкуватися з людьми – мені це завжди було цікаво. Об’єднавши ці два аспекти мого життя в одне ціле, я захотів стримити, а також довести батькам – на іграх можна заробляти. Показати, що це не просто мрія! – заявив експерт.

elementhas зізнався, що в основному грає в CS:GO, але розбавляє стрими хорорами та іншими проектами. Також не забуває активно спілкуватися з аудиторією. Найближчим часом – підняти рівень стриму та створювати ще більше розважального контенту, включно з трансляціями наживо.

– Стандартна, але ефективна порада – вірити в себе, особливо в ті моменти, коли батьки чи близькі не розуміють до кінця, чим ми займаємося. Потрібно не здаватися і продовжувати пробувати себе у цій справі. Все наше життя в наших руках і ми самі пишемо свою історію, – порадив новеньким Степан.

Ірина, відома у Twitch під ніком irationalna, розповіла свою історію становлення повноцінним стримером. Вона займається цим рівно рік, але вже має понад 11 тис. підписників на платформі.

– Перші півроку тільки пробувала, стримила коли хотіла, не знала багато технічних моментів, та й загалом усе було досить сумбурно. За ці півроку підняла онлайн з 0 до 20 осіб, що вважається для сервісу досить хорошим показником, адже це 20 осіб, які віддають по 5 годин на день свого часу. Потім ще за півроку продуктивної роботи та стабільного стримінгу підняла онлайн до 150-200, – ділиться своєю історією Ірина.

До цього дівчина займалася творчістю – переважно художньою фотографією та косплеями. І хоча раніше їй пропонували стати стримером, вона себе в цьому ніколи не бачила.

– В один з моментів творчої кризи я зрозуміла, що стримінг не завадить моїм творчим поривам, а навпаки — вони доповнюють одне одного. Скажу чесно, спочатку було дуже складно, адже коли твоя ідея унікальна, тобі доводиться протоптувати стежку повністю самому, тим більше фахівців у цьому руслі немає, їх просто не існує! – додала irationalna.

Ірина грає в основному в CS:GO, адже ця гра входить у топ три найпопулярніші гри в Steam. Також вона не забуває про спілкування з аудиторією, адже одна хвилина мовчання, і глядачі можуть піти.

Про заробіток на Twitch дівчина має власну думку.

– Донати – це не заробіток, адже за місяць тобі можуть пожертвувати 10 тис. грн, а можуть і 0. Також глядачі не завжди роблять подарунки саме донатами, іноді дарують скіни (кастомізація зброї у CS:GO), іноді дарують ігри, надсилають якісь солодощі й геймерські штучки. Заробіток здебільшого йде з реклами та колаборацій, – додала Ірина.

Для новеньких вона також приготувала слушну пораду:

– Сам Twitch ніяк не просуває стримерів, тому якщо у вас немає підписників в інших соцмережах – раджу спочатку створити TikTok, зараз це єдиний майданчик, який безкоштовно просуває контент. Набрати трохи аудиторії, і якщо ви робите якісний контент, на це може знадобитися кілька місяців. Після цього можна сміливо створювати канал у Twitch та сповіщати про це свою аудиторію, якій ви цікаві. Будьте цікавою та відкритою людиною, стабільно та якісно робіть контент, не бійтеся креативити, і ви обов’язково знайдете свою аудиторію!

Про те, як почати стримити самостійно, які для цього потрібні навички, пристрої та програми — читайте у матеріалі Фактів ICTV.