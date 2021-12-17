Стриминг игр в уходящем 2021 году — это уже не просто хобби заядлых геймеров, а полноценная профессия, которая приносит огромные деньги тем, кто ее освоил.

И если начать стримить может практически каждый, привлечь аудиторию и начать зарабатывать на донатах и сотрудничестве с рекламодателями получается только у особенных людей, которые привлекают зрителей не только своей игрой, но и харизмой.

Факты ICTV узнали у преуспевающих стримеров, сколько зарабатывают в Twitch и как начинался их путь.

Максим Селивончик, более известный под ником iamdeputat, занимается трансляциями на своем Twitch-канале уже 11 месяцев — с января 2021 года. На его канале более 78 тыс. подписчиков. Он основал Overlight Stream House и является его идейным вдохновителем — это своего рода комьюнити, где начинающим стримерам могут помочь профессионалы этого дела.

— Идея создания Overlight Stream House возникла на хайпе стриминга и TikTok-хаусов. Если раньше и были стрим-хаусы, то только в качестве временных объединений в новых форматах для совместной генерации контента. Я же пошел немного дальше и увидел в двух направлениях возможность синтеза и потенциал развития продюсерского центра для стримеров. К сожалению, у нас почти нет экспертов в этом деле, к которым можно было бы с легкостью обратиться за консультациями. Такими профи являются сами стримеры, которые достигли результатов, но они сформировали весьма закрытое комьюнити и неохотно делятся своими знаниями, — рассказывает Максим.

Сейчас он активно стримит CS:GO, но также разбавляет трансляции и другими проектами — Call Of Duty: Warzone, Fortnite, Minecraft и новинками. Максим постоянно общается и взаимодействует с аудиторией, а также проводит разнообразные интерактивы.

iamdeputat рассказал, сколько блогер в Twitch может получать на своих трансляциях.

— Стример, имеющий стабильный средний онлайн в 50-100 зрителей, может получать $300-500 в месяц. От 300 зрителей — стабильно более $1 тыс. Есть множество способов монетизации, но основными являются: донаты от зрителей, рекламные интеграции и выплаты от самой платформы Twitch, — делится своими наблюдениями Максим.

Летсплеер также дал советы тем, кто хочет заняться или уже осваивает эту нелегкую профессию.

— Если вы горите стриммингом, чувствуете в себе уверенность в готовности пройти долгий путь к результату — начинайте уже сейчас. Тестируйте гипотезы, креативьте, пробуйте новое и не стойте на месте. Но если в вашей голове укоренился стереотип о том, что “так просто играть в игры и быстро получать за это большие деньги” — лучше даже не тратьте своего времени.

Вихляев Степан, известный в обществе Twitch под ником elementhas, также рассказал о своем пути стримера и дал советы новичкам.

Степан проводит трансляции уже два месяца — около года назад были и другие попытки, но по причине слабого ПК не было возможности серьезно этим заниматься.

— С самого детства очень любил игры и общаться с людьми — мне это всегда было интересно. Объединив эти два аспекта моей жизни в одно целое, я захотел стримить, а также доказать родителям — на играх можно зарабатывать. Показать что это не просто мечта! — заявил эксперт.

elementhas признался, что в основном играет в CS:GO, но разбавляет стримы хоррорами и другими проектами. Также не забывает активно общаться с аудиторией. В ближайшее время — поднять уровень стримов и создавать еще больше развлекательного контента, включая трансляции вживую.

— Стандартный, но эффективный совет — верить в себя, особенно в те моменты, когда родители или близкие не понимают до конца, чем мы занимаемся. Нужно не сдаваться и продолжать пробовать себя в этом деле. Вся наша жизнь в наших руках и мы сами пишем свою историю, — посоветовал новеньким Степан.

Ирина, известная в Twitch под ником irationalna, рассказала свою историю становления полноценным стримером. Она занимается этим ровно год, но уже имеет более 11 тыс. подписчиков на платформе.

— Первые полгода только входила во вкус, стримила когда хотела, не знала много технических моментов, да и в целом все было достаточно сумбурно. За эти полгода подняла онлайн с 0 до 20 человек, что считается для сервиса достаточно хорошим показателем, это ведь двадцать человек, которые отдают по 5 часов в день своего времени. Потом еще за полгода продуктивной работы и стабильного стриминга подняла онлайн до 150-200, — делится своей историей Ирина.

До этого девушка занималась творчеством — в основном художественной фотографией и косплеями. И хотя ранее ей предлагали стать стримером, она себя в этом никогда не видела.

— В один из моментов творческого кризиса я поняла, что стриминг не помешает моим творческим порывам, а наоборот — они дополняют друг друга. Скажу честно, вначале было очень сложно, ведь когда твоя идея уникальная, тебе приходится протаптывать тропу полностью самому, тем более специалистов в этом русле нет, их просто не существует! — добавила irationalna.

Ирина играет в основном в CS:GO, ведь эта игра входит в топ три самых популярных игр в Steam. Также она не забывает об общении с аудиторией, ведь одна минута молчания, и зрители могут уйти.

О заработке на Twitch девушка имеет свое мнение.

— Донаты — это не заработок, ведь за месяц тебе могут пожертвовать 10 тыс. грн, а могут и 0. Также зрители не всегда делают подарки именно донатами, иногда дарят скины (кастомизация оружия в CS:GO), иногда дарят игры, присылают какие-то сладости и геймерские штучки. Заработок в основном идет с рекламы и коллабораций, — добавила Ирина.

Для новеньких она также приготовила дельный совет:

— Сам Twitch никак не продвигает стримеров, поэтому если у вас нет подписчиков в других соцсетях — советую сначала создать TikTok, сейчас это единственная площадка, которая бесплатно продвигает контент. Набрать немного аудитории, и если вы делаете качественный контент, то на это может потребоваться несколько месяцев. После этого можно смело создавать канал в Twitch и оповещать об этом свою аудиторию, которой вы интересны. Будьте интересным и открытым человеком, стабильно и качественно делайте контент, не бойтесь креативить, и вы обязательно найдете свою аудиторию!

О том, как начать стримить самостоятельно, какие для этого нужны навыки, устройства и программы — читайте в материале Фактов ICTV.