Платна версія популярного месенджера Telegram обійдеться користувачам дешевше, ніж очікувалося раніше. Охочі отримати унікальні функції щомісяця платитимуть на $1 менше.

Інформація про це з’явилася в бета-версії програми для Android.

У пропозиції оформити підписку з’явилася вартість у $3,99 (близько 118 грн).

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Раніше інсайдери припускали, що послуга коштуватиме трохи дорожче – до $5 на місяць. Однак про фінальну вартість стане відомо під час релізу преміум-версії Telegram, адже ціна може відрізнятися залежно від країни.

Про платну підписку Teelgram ходили чутки останні кілька років – автор сервісу Павло Дуров часто говорив, що витрачає власні заощадження на підтримку роботи серверів месенджера, і так довго не може тривати. Вже восени 2021 року в Telegram з’явилася реклама, щоб якось відбивати витрати на підтримку месенджера.

Тепер інформація про преміум-версію підтвердилася – про нововведення заявив особисто Дуров і додав, що новинка стане доступною до кінця червня. Мільярдер попередив, що обмежувати можливості базової версії не будуть, але платна підписка дасть змогу помітно їх розширити.

Охочі підтримати месенджер зможуть додавати більше чатів до папок, обраних наліпок, а також насолодитися більшою швидкістю завантаження контенту – відео, повідомлень та файлів.