Платная версия популярного мессенджера Telegram обойдется пользователям дешевле, чем это ожидалось ранее. Желающие получить уникальные функции будут ежемесячно платить на $1 меньше.

Информация об этом появилась в бета-версии приложения для Android.

В предложении оформить подписку появилась стоимость в $3,99 (около 118 грн).

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Ранее инсайдеры предполагали, что услуга будет стоить немного дороже — до $5 в месяц. Однако о финальной стоимости станет известно во время релиза премиум-версии Telegram, ведь цена может отличаться в зависимости от страны.

О платной подписке Telgram ходили слухи последние несколько лет — создатель сервиса Павел Дуров часто говорил, что тратит собственные сбережения на поддержку работы серверов мессенджера, и так долго продолжаться не может. Уже осенью 2021 года в Telegram появилась реклама, чтобы хоть как-то отбивать затраты на поддержку мессенджера.

Теперь информация о премиум-версии подтвердилась — о нововведении заявил лично Дуров и добавил, что новинка станет доступной до конца июня. Миллиардер предупредил, что ограничивать возможности базовой версии не будут, но платная подписка позволит их заметно расширить.

Желающие поддержать мессенджер смогут добавлять больше чатов в папки, избранных стикеров, а также насладиться большей скоростью загрузки контента — видео, сообщений и файлов.