6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою. Не секрет, що смартфони, комп’ютери, телевізори та інші ґаджети з дисплеями змушують очі напружуватися, та іноді навіть призводять до погіршення зору. Щоб цьому запобігти, можна зменшити кількість проведеного часу за смартфоном. Дуже зручно зробити це за допомогою спеціальних додатків – вони самі нагадуватимуть про необхідний відпочинок.

Додатки, які нагадують, що очам потрібно відпочити – далі в матеріалі.

Якщо цікаво просто побачити статистику проведеного часу в тому чи іншому застосунку, на допомогу прийде сервіс MyAddictometer. Показники витраченого часу відображаються в графіках, і їх також можна порівняти з іншими користувачами. Сервіс безкоштовно доступний на Android.

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aTimeLogger може похвалитися тонким налаштуванням і докладною статистикою. Можна проаналізувати розпорядок дня і звички, а потім – скласти план для більшої продуктивності. Сервіс доступний як для Android, так і iOS.

Для тих, хто хоче обмежити використання смартфона для себе, дитини або батьків, можна встановити спеціальні блокатори для додатків. Наприклад, сервіс під назвою Flipd. З його допомогою можна встановити час, який ви не хочете проводити зі смартфоном у руках. Також прорахований і варіант на екстрений випадок. Гаджет можна розблокувати один раз на 60 секунд. Сервіс доступний безкоштовно на Android та iOS.

Нещодавно стало відомо, що TikTok вводить обмеження на використання – вони стосуватимуться тільки підлітків, і їм тепер забороняється переглядати контент понад годину на день.