Криптовалюта біткоїн зросла у вартості на 3% за останню добу, встановивши власний рекорд. За даними торгів на 06.00 валюта коштувала $68 525.

Якщо порівнювати з листопадом 2020 року, то вартість валюти зросла на 340%, а капіталізація досягла позначки $1,3 трлн.

Експерти зазначили, що зростання вартості почалося відразу після падіння ціни ввечері 8 листопада. Обійти попередній рекорд $66 924 вдалося вранці 9 листопада.

Після біткоїну зміцнилася й інша популярна криптовалюта – Ethereum. За останню добу ціна збільшилася на 1,5% – пікова вартість була на рівні $4 839.

Крипторинок зараз оцінюється у $3,1 трлн.

За даними аналітиків, ці дві цифрові валюти продовжуватимуть зростати до кінця тижня.

Виконавчий директор крипто-хедж-фонду ARK36 Міккель Морч заявив, що ціна біткоїну у розмірі $70 тис. тепер здається неминучою.

Інші експерти мають сміливіші прогнози щодо того, куди рухається найпопулярніша криптовалюта у світі — аналітики заявляють, що ціна на Bitcoin підніметься до 73 тис. до кінця цього року.

Вартість криптовалют залежить від багатьох факторів, і точність прогнозів недостатньо велика, щоб мати гарантії під час інвестування.

Нагадаємо, що шахраям вдалося запустити фейкову трансляцію презентації Apple, яку дивилося понад 30 тис. глядачів одночасно. У ній пропонувалося подвоїти кількість криптовалюти – для цього потрібно відправити кошти на криптогаманець.