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Цена биткоина ошибочно достигла отметки в $814 млрд

15 декабря 2021, 11:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Биткоин
Источник: Depositphotos

Популярный информационный сайт CoinMarketCap ошибочно отображал стоимость криптовалют. Так, стоимость биткоина была $814 млрд.

Биткоин

Помимо огромной стоимость самой популярной криптовалюты, ее капитализация достигла рекордных $14 квинтиллионов — число с 18 нулями.

По состоянию на 15 декабря в 10.00 по Киеву, реальная стоимость биткоина держится на уровне $48 тыс., а капитализация — $912 млрд.

Ошибка на сайте агрегатор криптографических данных существовала всего час. Однако многие инвесторы и обменники цифровых валют используют данные CoinMarketCap для ориентирования в ценах для операций.

Представители сервиса быстро отреагировали на ошибку и извинились за ситуацию. Чтобы перестраховаться, после исправления ошибки они перезагрузили свои серверы.

— После ошибок, которые мы устранили, мы будем перезагружать наши серверы в качестве последнего шага в соответствии с нашим внутренним планом. Приносим извинения за неудобства, — сообщается на официальной Twitter-странице агрегатора.

Примечательно, что на этой недели биткоин подешевел почти на $4 тыс. — по данным Coindesk, 12 декабря криптовалюта стоила $50 509, в то время как уже 14 декабря курс снизился до $46 608.

Биткоин

Спрогнозировать дальнейший курс криптовалют невозможно — на это влияет огромное количество факторов. В ноябре исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36 Миккель Морч заявил, что цена биткоина в размере $70 тыс. кажется неизбежной, и такой отметки валюта достигнет до конца 2021 года.

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