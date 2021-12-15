Популярный информационный сайт CoinMarketCap ошибочно отображал стоимость криптовалют. Так, стоимость биткоина была $814 млрд.

Помимо огромной стоимость самой популярной криптовалюты, ее капитализация достигла рекордных $14 квинтиллионов — число с 18 нулями.

По состоянию на 15 декабря в 10.00 по Киеву, реальная стоимость биткоина держится на уровне $48 тыс., а капитализация — $912 млрд.

Ошибка на сайте агрегатор криптографических данных существовала всего час. Однако многие инвесторы и обменники цифровых валют используют данные CoinMarketCap для ориентирования в ценах для операций.

Представители сервиса быстро отреагировали на ошибку и извинились за ситуацию. Чтобы перестраховаться, после исправления ошибки они перезагрузили свои серверы.

Following the irregularities we observed on our platform this afternoon, despite the issue having been fixed, we will be rebooting our servers as a final step in accordance with our internal remediation plan. Apologies for the inconvenience. — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) December 15, 2021

— После ошибок, которые мы устранили, мы будем перезагружать наши серверы в качестве последнего шага в соответствии с нашим внутренним планом. Приносим извинения за неудобства, — сообщается на официальной Twitter-странице агрегатора.

Примечательно, что на этой недели биткоин подешевел почти на $4 тыс. — по данным Coindesk, 12 декабря криптовалюта стоила $50 509, в то время как уже 14 декабря курс снизился до $46 608.

Спрогнозировать дальнейший курс криптовалют невозможно — на это влияет огромное количество факторов. В ноябре исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36 Миккель Морч заявил, что цена биткоина в размере $70 тыс. кажется неизбежной, и такой отметки валюта достигнет до конца 2021 года.