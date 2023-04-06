Повістки не приходитимуть через Дію. Це політична позиція щодо сервісу.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік в інтерв’ю YouTube-каналу Розмова.

– Дія – це не сервіс роздач повісток. Є певні способи і нормативи, за якими доставляють повістки, – додав Мстислав.

Банік також розповів передісторію появи всіх цих переживань щодо розсилки повісток через Дію. Як виявилося, все почалося з судових сповіщень у сервісі.

Зараз дивляться

– Якщо хтось потрапляв у ДТП, то йому надходила повістка в суд і сповіщення з подробицями про судове засідання. Разом із державною судовою адміністрацією пропрацювали відповідні сповіщення – через Дію це можна зробити безкоштовно. І в соцмережах люди починають підмінювати поняття – це як зіпсований телефон. Спочатку хтось пише про судові повістки, а потім слово “судові” просто губиться, і залишається просто повістка через Дію, – заявив Мстислав.

За словами керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, це все фейки, страх людей і хибні заяви воєнкомів.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Мстислав Банік розповів про майбутнє Дії – у майбутньому з’являться військові білети, послуги для ветеранів, а також дипломи та атестати.