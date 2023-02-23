24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За ці 365 днів українці показали свою хоробрість і вміння адаптуватися під умови війни. Разом із простими людьми змінювалася й держава, яка продовжує надавати послуги у цей непростий час. Цифровізація таких послуг за допомогою Дії дала можливість українцям подавати заявки, отримувати грошову допомогу та навіть допомагати нашим захисникам.

Керівник розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік розповів Фактам ICTV, як змінилася Дія за рік повномасштабної війни.

– Які плани мала у 2022 році Дія до війни й від чого довелося відмовитися? Із того, що повідомлялося, планували розширити функціонал для ветеранів.

Зараз дивляться

– Глобально наші плани не було порушено. Ми буквально 8 лютого провели Diia Summit, де презентували нові послуги. Після нього зазвичай настає таймаут у розробці новинок – перевіряємо, чи все добре працює.

Щодо планів, то у нас були ідеї розвивати соціальні послуги, пенсійні тощо. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ ми сконцентрувалися на запуску сервісів, які потрібні під час війни – це єДокумент, і радіо, телебачення, всілякі виплати, допомога ВПО і лише восени ми змогли презентувати пенсійні посвідчення, які планувалися раніше.

Як результат – з одного боку це не змінило наш розвиток, з іншого – є частина сервісів, які були потрібні під час війни.

– Які найпопулярніші послуги під час війни з’явилися у Дії?

– Насамперед ми створили єДокумент, який став жовтим паспортом. Його впровадили для роботи офлайн, але для багатьох послуга стала основним посвідченням особистості в умовах війни. Також популярною послугою виявилися донати на армію, послуги для переселенців – понад 1,4 млн людей подали заявки на отримання довідки та допомоги ВПО. І єПідтримка – 4,7 млн українців отримали виплати у 6 500 грн. ТБ і радіо нехай і не послуги, та Євробачення та фінал Чемпіонату світу через Дію переглянули понад 1 млн людей.

– Що стосується ВПО – комплекс послуг допоміг понад мільйону осіб одержати підтримку від держави. Чи планувалося запровадити цю послугу ще до війни?

– Відображення довідки переселенця ми зробили дуже давно. Ми планували оцифрувати послугу, щоб отримати статус ВПО онлайн, але трохи пізніше. На жаль, переселенці з’явилися у 2014 році, а Дію ми запустили через 6 років. Вийшло так – за цей час більшість уже одержала цей документ, а нових заявок було дуже небагато.

– Із 17 лютого закон України дозволяє зберігати дані за кордоном – чи багато інформації зберігається про українців на серверах в інших країнах? Чи доцільно переносити всі реєстри, чи лише частину – наприклад, пенсійні посвідчення?

– Наразі продовжують використовуватися українські дата-центри. Але є ризик знищення їх дроном чи ракетою. Щодо зберігання даних українців за кордоном, то ми говоримо про технології хмарного сховища, наприклад, у Amazon. Новий закон тепер не вимагає від закордонної компанії зводити дата-центр на території нашої країни.

Ми не говоримо про розміщення регістрів в інших країнах – доступ до даних можливий із будь-якої точки планети. Це зменшує ризик втратити інформацію. Там можуть зберігатися резервні копії тощо.

– Як часто за війну Дію атакували хакери, та як за умов війни стежать за безпекою даних?

– Атакують нас постійно – ще з осені 2021 року. Пізніше була потужна атака 14 січня, а потім – 15 лютого, перед наступом. Є стратегія кібербезпеки, яку ухвалили 2021 року. Весь захист між державними органами синхронізовано. Ті тисячі атак цілком успішно відбиваються – я можу запевнити, що жодних витоків даних та пробиття захисту не було.

– Естонія вже запускає власну Дію – для цього Мінцифра поділилася UX/UI дизайном і кодом. Як узагалі відбувався процес допомоги закордонним партнерам?

– Україна співпрацює з Естонією в обміні досвідом у сфері електронного управління досить давно. Наприклад, в основі сервісу Трембіта, який допоможе дізнатися, що ваші документи проглядає держава, лежить естонське рішення. Якогось моменту Естонія дійшла висновку, що найкращим досвідом у мобільному управлінні послуг є наша Дія. Що ж до UX\UI (User Experience та User Interface) – це не лише питання естетики. Це речі, які вже відпрацьовані. Ба більше, ми за ці рішення отримали величезну кількість нагород.

Зараз із багатьма країнами співпрацюємо у такому форматі, ділячись досвідом використання та впровадження Дії. Таких країн – до 10.

– Розмитнення авто у Дії – одне з головних питань для водіїв. Навіщо воно створювалося, і чи це допоможе зменшити кількість завезених уживаних авто в Україну?

– Розмитнення – один із фундаментальних проєктів, над яким ми працюємо. Старі авто стане відносно невигідно завозити. До того ж ми рухаємося до ЄС, а такий транспорт не зможе відповідати екостандартам. Ми повинні стимулювати те, щоб на дорогах України з’являлися сучасні та “легальні” в Європі авто.

З одного боку це унеможливлює корупцію. Система сама вказує на вартість розмитнення – прибирає людський фактор і будь-які можливості на маніпуляцію.

З іншого – це наближення до європейських стандартів. Це дуже потужна історія з погляду реформи – ми не просто запускаємо послугу у Дії. Щоб вона запрацювала, потрібні зміни у системі того чи іншого органу влади.

– Наприкінці 2022 року вперше заговорили про атестати й дипломи в Дії. Як працюватиме послуга? Дані підтягуватимуться з реєстрів?

– Більшість даних і документів підтягуються автоматично – нічого вводити не потрібно. Це стосується диплому. Не факт, що документи про атестати будуть відображатися перед посвідченням водія, але це дані, які потрібні для отримання роботи, вступив до навчального закладу – і так далі. Документ можна буде шерити.

Ми вже працюємо над цією послугою і перед тестуванням обов’язково інформуємо.

– Ви неодноразово повідомляли, що повістки не приходитимуть у Дію. А як щодо запровадження військового квитка? Для кого це зручно? Наприклад, чи перевірятимуть ці дані на блокпостах?

– Його можливість відображення передбачено нормативно. Ми вже починаємо працювати у цьому напрямі. Військовий квиток – у певному сенсі обов’язковий документ для людини. Для військових це чи не головний документ. Те, як це використовуватиметься – ми ще опрацюємо.

– Війна рано чи пізно закінчиться. Чи думали ви про створення нових послуг для ветеранів? Чи, може, є ідея послуги, яку запровадять після перемоги?

– Ми ведемо роботу над розробкою функціонала для ветеранів. Це зараз одна з найважливіших аудиторій українців. Для них передбачено багато пільг і послуг, вони будуть доступними через Дію. Щойно будуть новини – анонсуватимемо.

– Чого чекати українцям найбільше у 2023 році? Може, визначите якусь головну поставлену мету?

– З основного хочеться виділити сервіси для ветеранів. Вже після них іде розмитнення авто та Дія для юридичних осіб.