У додатку Дія з’явилося нове опитування щодо долі свята 8 березня. Українцям запропонували вирішити – залишити 8 березня офіційним вихідним чи зробити його робочим днем.

Голосування триватиме з 28 лютого до 6 березня 2023 року.

У більшості країн світу 8 березня є звичайним робочим день, тоді як у пострадянських, зокрема і в Україні, це офіційний вихідний.

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Щоб проголосувати за вихідний 8 березня у Дії, потрібно: