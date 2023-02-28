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Чи варто скасувати вихідний 8 березня? У Дії запустили нове опитування

28 Лютого 2023, 12:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи варто скасувати вихідний 8 березня? У Дії запустили нове опитування
Джерело: Pixabay

У додатку Дія з’явилося нове опитування щодо долі свята 8 березня. Українцям запропонували вирішити – залишити 8 березня офіційним вихідним чи зробити його робочим днем.

Голосування триватиме з 28 лютого до 6 березня 2023 року.

У більшості країн світу 8 березня є звичайним робочим день, тоді як у пострадянських, зокрема і в Україні, це офіційний вихідний.

Зараз дивляться

Щоб проголосувати за вихідний 8 березня у Дії, потрібно:

  • зайти в додаток;
  • натиснути Послуги;
  • обрати Опитування;
  • віддати свій голос.
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Джерело
Дія
Теги
8 березня Додаток Дія
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