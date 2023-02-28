В приложении Дія появился новый опрос о судьбе праздника 8 марта. Украинцам предложили решить – оставить 8 марта официальным выходным или сделать его рабочим днем.
Голосование продлится с 28 февраля до 6 марта 2023 года.
Чтобы проголосовать за судьбу выходного 8 марта в Дії, нужно:
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- зайти в приложение Дія;
- нажать Услуги;
- выбрать Опрос;
- отдать свой голос.
Ранее нардепы предложили перенести 8 марта на День женщин 25 февраля. Такое решение объяснили пропагандистской составляющей праздника – через 8 марта оккупационный московский режим пытался популяризировать собственный взгляд на роль и место женщин.
В большинстве стран мира 8 марта является обычным рабочим днем, тогда как в постсоветских, в том числе и в Украине, это официальный выходной.