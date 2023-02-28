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Нужно ли отменить выходной 8 марта? В Дії запустили новый опрос

28 февраля 2023, 12:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
8 березня в Україні - вихідний чи робочий? Дія запустила нове опитування
Источник: Pixabay

В приложении Дія появился новый опрос о судьбе праздника 8 марта. Украинцам предложили решить – оставить 8 марта официальным выходным или сделать его рабочим днем.

Голосование продлится с 28 февраля до 6 марта 2023 года.

Чтобы проголосовать за судьбу выходного 8 марта в Дії, нужно:

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  • зайти в приложение Дія;
  • нажать Услуги;
  • выбрать Опрос;
  • отдать свой голос.

Ранее нардепы предложили перенести 8 марта на День женщин 25 февраля. Такое решение объяснили пропагандистской составляющей праздника – через 8 марта оккупационный московский режим пытался популяризировать собственный взгляд на роль и место женщин.

В большинстве стран мира 8 марта является обычным рабочим днем, тогда как в постсоветских, в том числе и в Украине, это официальный выходной.

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Источник
Дія
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8 березня Приложение Дія
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