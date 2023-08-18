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Чи можна сидіти у телефоні під час зарядки: пояснює експерт

18 Серпня 2023, 16:39
Анна Голішевська редакторка стрічки
Телефон
Джерело: Unsplash

Сучасний смартфон постійно потребує підзарядки. Деколи це стається в середині дня, коли ми аж ніяк не можемо залишитися без зв’язку. Тому постає логічне запитання, чи можна в такому разі відповісти на дзвінок або повідомлення. Чи можна сидіти у телефоні під час зарядки – читайте в матеріалі.

Чи можна сидіти у телефоні під час зарядки

Технічний експерт з налаштування гаджетів Владислав Юхименко вважає, що просте використання телефона призводить до нагріву процесора. Це – нормально. Та коли ви підключаєте зарядний пристрій, то відбувається ще й нагрів контролера живлення. І все це – на платі. У поєднанні, якщо ви будете користуватися телефоном на зарядці, можна отримати перегрів.

Проте можна сидіти в телефоні під час зарядки, дотримуючись простих рекомендацій:

  1. Користуватися на зарядному пристрої краще, коли телефон вже заряджений хоча б наполовину.
  2. Також намагайтеся не перевантажувати телефон. Наприклад, монтажем чи складними іграми, адже це може призвести до недешевого ремонту. Але відповідати на дзвінки, повідомлення чи сидіти в соцмережах – можна.
  3. Найважливіше – використовуйте оригінальний зарядний пристрій.
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