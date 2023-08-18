Сучасний смартфон постійно потребує підзарядки. Деколи це стається в середині дня, коли ми аж ніяк не можемо залишитися без зв’язку. Тому постає логічне запитання, чи можна в такому разі відповісти на дзвінок або повідомлення. Чи можна сидіти у телефоні під час зарядки – читайте в матеріалі.

Чи можна сидіти у телефоні під час зарядки

Технічний експерт з налаштування гаджетів Владислав Юхименко вважає, що просте використання телефона призводить до нагріву процесора. Це – нормально. Та коли ви підключаєте зарядний пристрій, то відбувається ще й нагрів контролера живлення. І все це – на платі. У поєднанні, якщо ви будете користуватися телефоном на зарядці, можна отримати перегрів.

Проте можна сидіти в телефоні під час зарядки, дотримуючись простих рекомендацій: