Современный смартфон постоянно нуждается в подзарядке. Иногда это происходит в середине дня, когда мы никак не можем остаться без связи. Поэтому возникает логичный вопрос, можно ли в таком случае ответить на звонок или сообщение. Можно ли сидеть на телефоне во время зарядки – читайте в материале.
Можно ли сидеть в телефоне во время зарядки
Технический эксперт по настройке гаджетов Владислав Юхименко считает, что простое использование телефона приводит к нагреву процессора. Это — нормально. Но когда вы подключаете зарядное устройство, то происходит еще и нагрев контроллера питания. И все это — на плате. В сочетании, если вы будете пользоваться телефоном на зарядке, можно получить перегрев.
Однако во время зарядки можно сидеть в телефоне, следуя простым рекомендациям:
- Пользоваться телефоном на зарядном устройстве лучше, когда он заряжен хотя бы наполовину.
- Также старайтесь не перегружать телефон. К примеру, монтажом либо сложными играми, поскольку это может привести к недешевому ремонту. Но отвечать на звонки, сообщения или сидеть в соцсетях можно.
- Самое важное – используйте оригинальное зарядное устройство.