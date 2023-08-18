Современный смартфон постоянно нуждается в подзарядке. Иногда это происходит в середине дня, когда мы никак не можем остаться без связи. Поэтому возникает логичный вопрос, можно ли в таком случае ответить на звонок или сообщение. Можно ли сидеть на телефоне во время зарядки – читайте в материале.

Можно ли сидеть в телефоне во время зарядки

Технический эксперт по настройке гаджетов Владислав Юхименко считает, что простое использование телефона приводит к нагреву процессора. Это — нормально. Но когда вы подключаете зарядное устройство, то происходит еще и нагрев контроллера питания. И все это — на плате. В сочетании, если вы будете пользоваться телефоном на зарядке, можно получить перегрев.

Однако во время зарядки можно сидеть в телефоне, следуя простым рекомендациям: