Ледь не всі телефони у наш час можна без проблем підключати до інтернету. Це дає змогу читати статті, дивитися відео або фільми, встановлювати різні програми та спілкуватися в месенджерах, працювати. Однак буває так, що пароль до Wi-Fi-мережі забувається. Як дізнатися пароль від Wi-Fi на телефоні – читайте в матеріалі.

Як дізнатися пароль від Wi-Fi на телефоні й що для цього потрібно

Майже у кожного є роутер, до якого підключені ноутбуки та ґаджети. Під час входу в них не потрібно щоразу вводити пароль, тому що пристрої запам’ятовують дані, що вводяться.

Складнощі виникають із підключенням тоді, коли потрібно приєднати новий телефон або ноутбук. Для запобігання таким моментам найкраще рішення – записувати паролі та входи до різних мереж.

Як дізнатися пароль від Wi-Fi на телефоні: метод для iPhone

Якщо ваш телефон вже підключений до Wi-Fi, однак вам потрібно дізнатися пароль (наприклад, аби приєдналися друзі), скористайтеся інструкцією:

Зайдіть в параметри телефону. Оберіть Wi-Fi. Клацніть на ту мережу, яка у вас під’єднана. Натисніть на синю іконку з буквою І. В ній ви знайдете безліч пунктів, серед яких буде Пароль. Він зображений у вигляді сірих кружечків. Натисніть на них. Після цього ввімкнеться Face ID для перевірки особи. Далі ви побачите пароль.

Як дізнатися пароль від вже підключеного Wi-Fi на Android

Якщо Android вже підключався до Wi-Fi, але пароль від цієї мережі ви побачити не можете, то й інший пристрій до неї підключити, найімовірніше, не вийде.

У GoogleMarket є програма WiFi Key Recovery, яка автоматично допоможе відшукати файл під назвою wpa_supplicant.conf. Але для цього повинні бути встановлені root-права.