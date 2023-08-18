Все чаще говорят о том, что, отказавшись от ночных зарядок, вы не только продлите срок жизни аккумулятора, но и сохраните общую производительность своего гаджета как можно дольше. Однако правда ли, что от этого ломается смартфон, и можно ли ставить телефон на зарядку на ночь – читайте в материале.

Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь

Технический эксперт по настройке гаджетов Анастасия Мазур считает, что так делать можно. Однако при этом важно соблюдать следующие правила:

Зайдите в настройки телефона. Включите функцию под названием Оптимизация зарядки. Она будет находиться в разделе Исправность аккумулятора.

Можно ли ставить телефон на зарядку на ночь и не перегрузит ли это аккумулятор

Говорят, что ночная зарядка приводит к перегрузке аккумулятора и сокращает срок его жизни. Однако на самом деле это не так. Большинство современных смартфонов имеют защиту от перезарядки. Потому никакая перезарядка им не грозит.