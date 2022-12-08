Складено список найкращих смартфонів 2022 року. Січень вже на носі – саме час з’ясувати, які гаджети були найкращими за багатьма параметрами.

Смартфони порівнювали за 6 характеристиками, щоб оцінка була максимально точно і прозорою. Так, експерти враховували дизайн, камеру, термін служби батареї, швидкість, програмне забезпечення та ціну.

На п’ятому місці розташувався OnePlus 10 Pro. Він оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, який на момент виходу смартфона був топовим. Телефон працює з 12 Гб оперативної пам’яті, дисплеєм із частотою 120 Гц та потрійною камерою.

Зараз дивляться

Четверте місце за Xiaomi S12 Ultra. Ще один флагман від китайських виробників. Його головна фішка – потрійна камера та можливість знімання у 8К-форматі. Щоправда, у такому разі частота кадрів опуститься до 24. Під капотом Snapdragon 8 Gen 1 та 12 Гб оперативної пам’яті.

Трійку лідерів замикає Samsung S22 Ultra. Корейська компанія часто називає лінійку S як конкурента iPhone від Apple. Флагман оснащений відразу чотирма камерами на задній кришці, а пристрій працює на SD 8 Gen 1 та 12 Гб оперативної пам’яті. Схоже, більше потужності на смартфоні не потрібне.

Друге місце за iPhone 14 Pro Max – топовий флагман працює на процесорі власного виробництва Apple. Після виходу у вересні гаджет користується популярністю і здатний конкурувати з гаджетами на Android.

Перше місце за топовим Google Pixel 7 Pro. Пошуковик представив пристрій восени цього року. При відносно невисокій ціні він працює на чипсеті Tensor G2, має передову камеру і чистий Android від виробника.

Проте далеко не всі йдуть назустріч своїм фанатам, як це робить виробник iPhone. Нещодавно Apple розширила список країн, де можна ремонтувати смартфони компанії самостійно. Корпорація надсилає необхідні відновлення деталі. Щоправда, не безкоштовно.