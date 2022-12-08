Составлен список лучших смартфонов 2022 года. Январь уже на носу — самое время выяснить, какие гаджеты были лучшими по многим параметрам.

Смартфоны сравнивали по 6 характеристикам чтобы оценка была максимально точно и прозрачной. Так, эксперты учитывали дизайн, камера, срок службы батареи, скорость, программное обеспечение и цена.

Так, на пятом месте расположился OnePlus 10 Pro. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, который на момент выхода смартфона был топовом. Телефон работает с 12 Гб оперативной памяти, дисплеем с частотой 120 Гц и тройной камерой.

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Четвертое место за Xiaomi S12 Ultra. Очередной флагман от китайских производителей. Его главная фишка — тройная камера и возможность съемки в 8К-формате. Правда, в таком случае частота кадров опустится до 24. Под капотом Snapdragon 8 Gen 1 и 12 Гб оперативной памяти.

Тройку лидеров замыкает Samsung S22 Ultra. Корейская компания часто называет линейку S как конкурента iPhone от Apple. Флагман оснащен сразу четырьмя камерами на задней крышке, а устройство работает на SD 8 Gen 1 и 12 Гб оперативной памяти. Похоже, больше мощности на смартфоне не нужно.

Второе место за iPhone 14 Pro Max — топовый флагман работает на процессоре собственного производства Apple. После выхода в сентябре гаджет пользуется популярностью, и способен конкурировать с гаджетами на Android.

Первое место за топовым Google Pixel 7 Pro. Поисковик представил устройство осенью этого года. При относительно невысокой цене, он работает на чипсете Tensor G2, имеет передовую камеру и чистый Android от производителя.

Впрочем, далеко не все идут навстречу своим фанатам, как это делает производитель iPhone. Недавно Apple расширила список стран, в которых можно ремонтировать смартфоны компании самостоятельно. Корпорация отправляет необходимые для восстановления детали. Правда, не бесплатно.