Instagram – одна з найпопулярніших соціальних мереж, де користувачі публікують фото, відео, ведуть спілкування та обмінюються з друзями частинкою свого життя.

Проте якщо ви запідозрили, що певний користувач заблокував вашу сторінку в Instagram, це варто перевірити. Як зрозуміти, що вас заблокували в Instagram – читайте в нашому матеріалі.

Тест на уважність

Відомо, що Instagram не сповіщає своїх користувачів, якщо їх профіль був заблокований кимось іншим. Тому дізнатися на 100%, що вам обмежили доступ, неможливо, але якщо у вас виникла підозра, то справа не чиста.

Зараз дивляться

Якщо вас заблокували, ознаки будуть такі:

ви не можете знайти сторінку людини у пошуку;

ви не можете надіслати особисті повідомлення

ви не бачите нові публікації цього акаунту;

акаунту немає у переліку підписників;

ви не бачите нові історії, опубліковані користувачем;

якщо інший акаунт надсилає вам історію чи публікацію користувача, який заблокував вас, ви не можете їх переглянути – буде надпис Публікація недоступна;

коли ви заходите на сторінку людини, вам недоступні публікації.

Якщо ви помітили, що історії чи публікації певного користувача раптово зникли з вашої стрічки, імовірніше, вас відправили у чорний список.

Аби підтвердити свої підозри, перейдіть до списку своїх підписок. Якщо ви раніше були підписані на людину, проте зараз там її немає, на жаль, вас заблокували.

Можливо людина зробила це випадково. У такому випадку, вам слід зв’язатися через інші соцмережі з цим користувачем та дізнатися причину.

Сьогодні в інтернеті можна знайти безліч додаткових утиліт і додатків, які нібито можуть перевірити, чи ви заблоковані.

Проте краще не користуватися такими допоміжними засобами, оскільки вони можуть отримати доступ до вашого аккаунту та реєстраційної інформації, шпигувати за іншими даними та зламати ваш профіль.