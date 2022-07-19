Instagram — одна из самых популярных социальных сетей, где пользователи публикуют фото, видео, ведут общение и обмениваются с друзьями частичкой своей жизни.
Однако если вы заподозрили, что определенный пользователь заблокировал вашу страницу в Instagram, это стоит проверить. Как понять, что вас заблокировали в Instagram — читайте в нашем материале.
Тест на внимательность
Известно, что Instagram не уведомляет своих пользователей, если их профиль был заблокирован кем-то другим. Поэтому узнать на 100%, что вам ограничили доступ, невозможно, но если у вас возникло подозрение, то дело не чисто.
Если вас заблокировали, признаки будут такие:
- вы не можете найти страницу человека в поиске;
- вы не можете отправить личные сообщения этому пользователю;
- вы не видите новые публикации этого аккаунта;
- аккаунта нет в перечне подписчиков;
- вы не видите новые истории, опубликованные пользователем;
- если другой аккаунт отправляет вам историю или публикацию пользователя, который заблокировал вас, вы не можете их просмотреть-будет надпись публикация недоступна;
- когда вы заходите на страницу человека, вам недоступны публикации.
Если вы заметили, что истории или публикации определенного пользователя внезапно исчезли с вашей ленты, вероятнее, вас отправили в черный список.
Чтобы подтвердить свои подозрения, перейдите в список своих подписок. Если вы ранее были подписаны на человека, однако сейчас там его нет, к сожалению, вас заблокировали.
Возможно человек сделал это случайно. В таком случае, вам следует связаться через другие соцсети с этим пользователем и узнать причину.
Сегодня в интернете можно найти множество дополнительных утилит и приложений, которые якобы могут проверить, заблокированы ли вы.
Однако лучше не пользоваться такими вспомогательными средствами, поскольку они могут получить доступ к вашему аккаунту и регистрационной информации, шпионить за другими данными и взломать ваш профиль.