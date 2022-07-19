Instagram — одна из самых популярных социальных сетей, где пользователи публикуют фото, видео, ведут общение и обмениваются с друзьями частичкой своей жизни.

Однако если вы заподозрили, что определенный пользователь заблокировал вашу страницу в Instagram, это стоит проверить. Как понять, что вас заблокировали в Instagram — читайте в нашем материале.

Тест на внимательность

Известно, что Instagram не уведомляет своих пользователей, если их профиль был заблокирован кем-то другим. Поэтому узнать на 100%, что вам ограничили доступ, невозможно, но если у вас возникло подозрение, то дело не чисто.

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Если вас заблокировали, признаки будут такие:

вы не можете найти страницу человека в поиске;

вы не можете отправить личные сообщения

вы не видите новые публикации этого аккаунта;

аккаунта нет в перечне подписчиков;

вы не видите новые истории, опубликованные пользователем;

если другой аккаунт отправляет вам историю или публикацию пользователя, который заблокировал вас, вы не можете их просмотреть-будет надпись публикация недоступна;

когда вы заходите на страницу человека, вам недоступны публикации.

Если вы заметили, что истории или публикации определенного пользователя внезапно исчезли с вашей ленты, вероятнее, вас отправили в черный список.

Чтобы подтвердить свои подозрения, перейдите в список своих подписок. Если вы ранее были подписаны на человека, однако сейчас там его нет, к сожалению, вас заблокировали.

Возможно человек сделал это случайно. В таком случае, вам следует связаться через другие соцсети с этим пользователем и узнать причину.

Сегодня в интернете можно найти множество дополнительных утилит и приложений, которые якобы могут проверить, заблокированы ли вы.

Однако лучше не пользоваться такими вспомогательными средствами, поскольку они могут получить доступ к вашему аккаунту и регистрационной информации, шпионить за другими данными и взломать ваш профиль.