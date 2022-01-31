У Сінгапурі блогери TikTok здають себе в оренду для побачень. Зокрема, вони пропонують стати другою половинкою на китайський Новий рік, щоб уникнути незручних запитань від родичів – чому ти досі незаміжня.

Так, 21-річний блогер Вейн Чіа розмістив жартівливий ролик у TikTok, в якому сказав, що буде вдавати себе вашим хлопцем за $36. У своєму відео він перерахував усе, що робитиме під час вашого побачення – спілкування з родичами, грати з ними тощо.

Незважаючи на те, що хлопець зробив це жартома, він зібрав чимало охочих.

– Після того, як я розмістив відео, мені написало безліч людей, щоб сказати, що вони зацікавлені, і запитували – чи я вільний. Дехто сказав, що їх не буде в місті цього року і запитали, чи можу я зберегти для них дату наступного китайського Нового року, – розповів він.

Він пояснив такий ажіотаж тим, що кожен із них стикався із незручними запитаннями від родичів на свята.

Вейн Чіа не єдиний, хто запропонував свої послуги. Крім того, дехто пропонує таку послугу і на День святого Валентина.

Так, 23-річна Шеррі Лі пропонує побачення на День усіх закоханих, починаючи з $59.

– У цей період так часто запитують про ваше особисте життя, тому я просто подумала, що це кумедно. Я не знаю, як люди насправді відреагують на це, – сказала вона.

Згодом її відео викликало ажіотаж, через що вона була змушена його приховати від громадськості.

Нагадаємо, китайський Новий рік відзначають у 2022 році 1 лютого.