Китайський Новий рік 2022: традиції та звичаї

1 січня – день, який офіційно вважають початком нового року. Але в Китаї все трохи по-іншому: так, китайський Новий рік (або, у дослівному перекладі, Свято весни) заведено відзначати на другий молодик після зимового сонцестояння, тому дата варіюється рік у рік.

Новий рік за китайським календарем 2022 (рік Чорного Водяного Тигра) настане 1 лютого. Відзначати його почнуть напередодні – 31 січня, а завершенням святкування китайського Нового року 2022 стане Свято ліхтарів 15 лютого.

Китайці з великим трепетом ставляться до Нового року, вшановують пам’ять предків та традиції.

Китайський Новий рік: традиції та забобони

Різноманітних традицій на китайський Новий рік існує багато. Насамперед потрібно зайнятися прибиранням будинку. Вважається, що так ми як очищаємо себе та своє житло від будь-якого негативу та невдач, так і притягуємо щастя та добробут.

Зробити це потрібно заздалегідь, а не напередодні Нового року, коли забороняється навіть шити та прати речі. Також небажано прибирати й мити голову в перші дні року, щоб не змити везіння, яке ми намагалися до себе залучити.

Також необхідно вирушити за покупками: подарунками для близьких людей, прикрасами для оселі та новими предметами гардеробу. Тигр особливо зрадіє обновкам та тому факту, що ви позбулися деяких старих речей.

Вся сім’я збирається на вечерю возз’єднання, а на святковому столі традиційно з’являються страви зі свинини, птиці та риби. Не обходяться і без десерту: популярними солодощами на Новий рік є печиво няньгао.

Уявити свій святковий стіл китайці не можуть і без пельменів (вони можуть бути як овочевими, так і м’ясними). Вони, як й інші страви круглої форми, асоціюються з місяцем, не даремно ж неофіційна назва свята – Місячний Новий рік.

Небажано рано відходити до сну, щоб не пропустити початок нового року і не проґавити своє щастя.

Дітям за традицією дарують червоні конверти (хунбао), в які кладуть гроші. У Китаї нечасто дарують вітальні листівки, адже такий конвертик уже є побажанням удачі та щастя.

У Свято ліхтарів заведено запалювати ліхтарики, показувати традиційні вистави та ласувати тан’юань – вареними кульками з клейкого рисового борошна.

На Новий рік, як і в нашій країні, заведено запалювати феєрверки. Але не так для краси, як для відлякування нечисті. Це пов’язано з міфом про чудовисько Нянь, яке приходить у новорічні свята, щоб знищити всі припаси та врожай, а іноді й місцевих жителів, особливо дітей. Вважається, що Нянь боїться червоного. З цієї причини новорічної пори китайці традиційно прикрашають будинки червоними ліхтариками.

У рік Тигра зображення цієї сильної тварини розміщують на вхідних дверях, щоб закликати щастя та вигнати з дому хвороби та негатив. Він не любить яскравих принтів в одязі, тому можна вбратися в червоний і золотистий кольори, а також підібрати прикраси для дому в цих відтінках, що також допоможе прогнати нечисть з вашого житла.

Для святкування китайського Нового року 2022 постарайтеся приготувати якнайбільше страв, адже символ року не відмовиться від смачної та різноманітної їжі. А ще він м’ясоїд, тому зосередьтеся на м’ясних стравах (але уникайте яловичини), а от ласощі з риби краще прибережіть для іншого свята.

Нерідко в Китаї в рік Тигра можна було зустріти дітей у шапках з мордочкою символу року, щоб вони були такими ж сміливими, як він. Ви так само можете “перевтілитися” в Тигра або нарядити так дітей. Якщо ж такі костюми вам не до вподоби, пропонуємо просто розмістити в будинку фігурки, іграшки у вигляді тигра та картинки з його зображенням, щоб залучити щастя, гроші та добробут.

Важливо пам’ятати, що на Новий рік не можна брати кредити та вплутуватися в борги, а також випивати велику кількість алкоголю. Тигр це не оцінить.

Якщо Тигра задобрити та відзначити свято відповідно до традицій, то він обов’язково стане вірним покровителем, помічником та захисником у 2022 році.