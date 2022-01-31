В Сингапуре блогеры TikTok сдают себя в аренду для свиданий. В частности они предлагают стать второй половинкой на китайский Новый год, чтобы избежать неудобных вопросов от родственников — почему ты до сих пор не замужем.

Так, 21-летний блогер Уэйн Чиа разместил шуточный ролик в TikTok в котором сказал, что будет притворяться вашим парнем за $36. В своем видео он перечислил все, что будет делать во время вашего свидания — общение с родственниками, игры с ними и другое.

Несмотря на то, что парень сделал это в шутку, он собрал немало желающих.

— После того, как я разместил видео, мне написало множество людей, чтобы сказать, что они заинтересованы, и спрашивали — свободен ли я. Некоторые сказали, что их не будет в городе в этом году и спросили, могу ли я сохранить для них дату следующего китайского Нового года, — рассказал он.

Он объяснил такой ажиотаж тем, что каждый из них сталкивался с неудобными вопросами от родственников на праздники.

Уэйн Чиа не единственный, кто предложил свои услуги. Кроме того, некоторые предлагают такую услугу и на День святого Валентина.

Так, 23-летняя Шерри Ли предлагает свидание на День всех влюбленных, начиная с $59.

— В этот период так часто спрашивают о вашей личной жизни, поэтому я просто подумала, что это забавно. Я не знаю, что люди на самом деле ответят, — сказала она.

Впоследствии ее видео вызвало ажиотаж из-за чего она была вынуждена его скрыть от общественности.

Напомним, китайский Новый год отмечают в 2022 году 1 февраля.