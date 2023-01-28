Ноутбук – це не лише портативний компʼютер, це справжня машина, яка виконує тисячі завдань одночасно. Як і будь-яка техніка, ноутбуки схильні до поломок та сповільнення процесу роботу.

Проте трапляються випадки, коли ПК після включення видає неприємний писк. Пищить ноутбук короткими або довгими сигналами, але не вмикається, а ніби зависає.

Також буває, що ноутбук працює, проте неприємний писк заважає сконцентруватися на роботі, тому прилад доводиться вимикати.

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Факти ICTV дізнавалися, чому ноутбук пищить, як впоратись із проблемою та що потрібно робити, щоби зупинити неприємний звук.

Неприємні звуки: чому ноутбук пищить

Насправді є безліч причин неприємного пищання вашого приладу. Річ у тім, що ноутбук – це складний механізм, який має материнську плату та різноманітні мікросхеми. Саме вони відповідають за нормальну роботу ПК.

На материнській платі є невеликий динамік, який і видає довгий чи короткий писк. Якщо ваш ноутбук працює нормально, то зайвих звуків ви не почуєте, в іншому випадку – ПК може пищати, оповіщуючи власника про якусь проблему.

Є кілька найпоширеніших причин неприємного писку вашого ноутбука:

Залипання клавіш

Якщо ви полюбляєте поїсти перед екраном ноутбука чи постійно пʼєте чаї та газовані напої, на ваші клавіші могли потрапити залишки їжі. Особливо негативно ноутбуки сприймають проблеми з клавішами F1, F2, F3 тощо.

Також клавіші Esc та Delete не будуть у захваті від пролитої рідини. Якщо причина писку в цьому, вам потрібно:

обережно розібрати клавіатуру ноутбука;

почистити усі клавіші спиртовим розчином;

зібрати клавіатуру назад.

Якщо виконувати такі дії самостійно ви побоюєтесь, тоді покажіть пристрій майстру, який швиденько почистить ваші клавіші.

Проблеми з компонентами материнської плати

Якщо всередині пристрою зʼявилися проблеми з компонентами материнської плати або сталася поломка одного з периферійних пристроїв, ваш ПК може видавати писк.

Неприємний звук буде ніби сигналом для вас, що з роботою пристрою щось не так.

У такому разі, сигнали писку можуть виникати під час включення або відключення комп’ютера. Іноді можуть виникнути труднощі із завантаженням системи.

Таку поломку виправити самостійно неможливо, тому вам потрібно звернутися у сервісний центр.

Забруднення внутрішніх компонентів пристрою

Це доволі поширений випадок: через надмірне забруднення та запилення внутрішніх компонентів, зокрема кулерів, ноутбук може пищати.

Запамʼятайте, що ПК, як і будь-яка інша техніка, потребує догляду. Раз на пів року ноутбук потрібно чистити. Зазвичай, це роблять фахівці з ремонту техніку, які за потреби замінюють несправні частини вашого пристрою.

Перегрівання

Під час роботи ПК може нагріватися, але для більшості моделей це нормальне явище. Утім, пильнуйте, щоби пристрій не почав перегріватися.

Якщо температура певного елемента ПК підійматися вище критичної, починаються збої в роботі системи. Відповідно, ноутбук пищатиме та припинить працювати.

Причина перегріву – забруднені нутрощі пристрою та системи охолодження. Як результат, повітря не може нормально циркулювати всередині корпусу, тому прилад видає писк.

Порушення в роботі оперативної памʼяті

Це вже проблема серйозніша. Якщо ваш ноутбук видає нехарактерні звуки та відмовляється запускатися, це можуть бути проблеми в роботі оперативної пам’яті або в контакті між нею та материнською платою.

Водночас ноутбук видає звуковий сигнал, сповіщаючи власника про необхідність усунути дефект.

Щоб розв’язувати проблему, можна витерти ганчіркою конектори на планці оперативки, щоб відновити нормальний контакт.

Якщо проблема не зникає, слід показати пристрій фахівцям. Можливо, потрібно буде купувати новий ноутбук.

Як вирішити проблему

Ви можете спробувати вирішити проблему самостійно, якщо розумієте, де шукати причину писку.

В іншому разі радимо віднести свій пристрій у ремонт. Там фахівці оглянуть ноутбук, зʼясують причину виникнення неприємного звуку та запропонують полагодити прилад.

Можливо, знадобиться почистити клавіші, а може, необхідно замінити якісь деталі. У будь-якому разі, фахівці точно визначать причину та спробують допомогти.

Стежте за писком

Цікаво, що характер писку може вказувати на причину поломки.

Кожен виробник встановлює на свої пристрої BIOS, в який закладає певну тональність, тривалість та частоту сигналів (кожен ноут має мікросхему CMOS, в якій вшита BIOS-базова система введення-виведення. Це набір програм, які відповідають за нормальну роботу та взаємодію компонентів комп’ютера).

Відповідні сигнали, які може видавати пристрій, варто шукати в інструкції до ноутбука.

Найпоширеніші сигнали:

1-2-2-3 – помилка контрольної суми запам’ятовувального пристрою;

1-4-1-1 – помилка оперативної пам’яті;

1-3-1-1 – помилка, пов’язана з оновленням DRAM;

1-3-3-1 – несправність пам’яті;

1-3-1-3 – проблеми з клавіатурою.

Сигнали можуть бути як довгі, так і короткі. Усе залежить від моделі ноутбука.