Ноутбук — это не только портативный компьютер, это настоящая машина, которая выполняет тысячи задач одновременно. Как и любая техника, ноутбуки склонны к поломкам и замедлению процесса работы.

Однако бывают случаи, когда ПК при включении издает неприятный писк. Пищит ноутбук короткими или длинными сигналами, но не включается, а будто зависает.

Также бывает, что ноутбук работает, но неприятный писк мешает сконцентрироваться, поэтому прибор приходится отключать.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнали, почему ноутбук пищит, как справиться с проблемой и что нужно делать, чтобы остановить неприятный звук.

Неприятные звуки: почему ноутбук пищит

На самом деле есть множество причин неприятного писка вашего прибора. Дело в том, что ноутбук — это сложный механизм, который имеет материнскую плату и различные микросхемы. Именно они отвечают за нормальную работу ПК.

На материнской плате имеется небольшой динамик, который и издает длинный или короткий писк. Если ваш ноутбук работает нормально, то лишних звуков вы не услышите, в противном случае — ПК может пищать, оповещая владельца о какой-то проблеме.

Есть несколько распространенных причин неприятного писка вашего ноутбука:

Залипание клавиш

Если вы любите поесть перед экраном ноутбука или постоянно пьете чаи и газированные напитки, на ваши клавиши могли попасть остатки пищи. Особенно негативно ноутбуки воспринимают проблемы с клавишами F1, F2, F3 и так далее.

Также клавиши Esc и Delete не будут в восторге от пролитой жидкости. Если причина писка в этом, вам нужно:

осторожно разобрать клавиатуру ноутбука;

почистить все клавиши спиртовым раствором;

собрать все обратно.

Если выполнять такие действия самостоятельно вы опасаетесь, покажите устройство мастеру, который быстренько почистит ваши клавиши.

Проблемы с компонентами материнской платы

Если внутри устройства появились проблемы с компонентами материнской платы или произошла поломка одного из периферийных устройств, ваш ПК может издавать писк.

Неприятный звук будет как бы сигналом для вас, что с работой устройства что-то не так.

В таком случае сигналы писка могут возникать при включении или отключении компьютера. Иногда могут возникнуть трудности с загрузкой системы.

Такую поломку исправить самостоятельно невозможно, поэтому вам нужно обратиться в сервисный центр.

Загрязнение внутренних компонентов устройства

Это довольно распространенный случай: из-за чрезмерного загрязнения и запыления внутренних компонентов, в частности кулеров, ноутбук может пищать.

Запомните, что ПК, как и любая другая техника, нуждается в уходе. Раз в пол года ноутбук нужно чистить. Обычно это делают специалисты по ремонту технику, которые, при необходимости, заменяют неисправные части вашего устройства.

Перегревание

Во время работы ПК может нагреваться, но для большинства моделей это нормальное явление. Впрочем, следите, чтобы устройство не начало перегреваться.

Если температура элемента ПК подниматься выше критической, начинаются сбои в работе системы. Соответственно, ноутбук будет пищать и прекратит работать.

Причина перегрева — загрязненные внутренности устройства и системы охлаждения. Как результат, воздух не может нормально циркулировать внутри корпуса, поэтому прибор издает писк.

Нарушения в работе оперативной памяти

Это уже проблема более серьезного масштаба. Если ваш ноутбук издает нехарактерные звуки и отказывается запускать работу, это могут быть проблемы в работе оперативной памяти или в контакте между ней и материнской платой.

При этом ноутбук издает звуковой сигнал, оповещая владельца о необходимости устранить дефект.

Чтобы решить проблему, можно вытереть тряпкой коннекторы на планке оперативки. Это поможет восстановить нормальный контакт.

Если проблема не исчезает, следует показать устройство специалистам. Возможно, нужно будет покупать новый ноутбук.

Как решать проблему

Вы можете попробовать решать проблему самостоятельно, если понимаете, где искать причину писка.

В противном случае советуем отнести свое устройство в ремонт. Там специалисты осмотрят ноутбук, выяснят причину возникновения неприятного звука и предложат починить прибор.

Возможно, нужно просто почистить клавиши, а может, необходимо заменить какие-то детали. В любом случае специалисты точно определят причину и попытаются помочь.

Следите за писком

Интересно, что характер писка может указывать на причину поломки.

Каждый производитель устанавливает на свои устройства BIOS, в который закладывает определенную тональность, продолжительность и частоту сигналов (каждый ноут имеет микросхему CMOS, в которой вшита BIOS-базовая система ввода — вывода. Это набор программ, которые отвечают за нормальную работу и взаимодействие компонентов компьютера).

Соответствующие сигналы, которые может выдавать устройство, стоит искать в инструкции к ноутбуку.

Самые распространенные сигналы:

1-2-2-3 – ошибка контрольной суммы запоминающего устройства;

1-4-1-1 – ошибка оперативной памяти;

1-3-1-1 — ошибка, связанная с обновлением DRAM;

1-3-3-1 – неисправность памяти;

1-3-1-3 – проблемы с клавиатурой.

Сигналы могут быть как длинными, так и короткими. Все зависит от модели ноутбука.