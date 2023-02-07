Дуже часто батарея ноутбука може не заряджатися після довготривалого користування пристроєм. Це може статися як із застарілою моделлю, так і з новою технікою. Буває, що в таких ситуаціях люди поспішають замінити її на нову.

Однак для початку потрібно знайти першопричину, адже пояснень тому, що ноутбук не заряджається, існує маса. Чому ноутбук не заряджається – читайте в матеріалі.

Чому не заряджається ноутбук: причини

Часто така проблема виникає через технічні складності, проблеми системного характеру, або механічні пошкодження. Вирішення деяких завдань може вимагати звернення до сервісу, проте, багато ситуацій можна вирішити самостійно. Головне це правильно зрозуміти, в чому проблема.

Зараз дивляться Батарея не хоче заряджатися на новому комп’ютері Нові ноутбуки мають встановлену ліцензійну систему. У цьому випадку батарея абсолютно нового пристрою може не заряджатися із кількох причин: заводський брак або неправильна ініціалізація акумулятора. Для того, аби усунути проблему, можна скористатися інструкцією: вимкніть ноутбук;

від’єднайте гаджет від зарядки;

вийміть акумулятор;

потримайте включеною клавішу ВКЛ (20 сек);

поверніть АКБ на місце;

підключіть зарядку. Чому не заряджається ноутбук: перегрів батареї Часто така проблема виникає тоді, коли власник ноутбуку не стежить за чистотою охолоджувальної системи. Таким чином пил та бруд накопичуються і батарея перегрівається. Крім цього, проблема може виникнути через використання ноутбуку у брудних та запилених будинках. Якщо батарея перегрілася, потрібно почистити апарат від пилових скупчень. Також краще користуватися спеціальними підставками для ноутбуку, не користуватися пристроєм на дивані або ліжку. Не заряджається ноутбук через програмне забезпечення Виробники ноутбуків часто начиняють пристрої різними утилітами. Вони призначені для збільшення продуктивності та терміну життя девайсів. Однак часто саме через це заряд акумулятора не досягає 100%. Теж саме стосується й офіційного програмного забезпечення, в яке закралася помилка. Боротися з цим можна шляхом пошуку і ліквідації непотрібного софту. Відшукати шкідливі утиліти можна таким способом: натиснути клавішу Пуск – Панель керування;

перейти в Програми та засоби;

вибрати непотрібний софт (дізнатися софт-шкідник легко – в його назві міститься марка ноута);

виділити його кнопкою мишки і натиснути Видалити;

перезавантажте гаджет. Крім цього, проблема може полягати вже в самому обладнанні: знос зарядного, недолік потужності, проблеми з роз’ємами на ноуті та інше. В таких випадках краще звертатися до кваліфікованого майстра. Читайте також: Чому гріється ноутбук і що з цим робити

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