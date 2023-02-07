Очень часто батарея ноутбука может не заряжаться после длительного использования устройства. Это может произойти как с устаревшей моделью, так и новой техникой. Бывает, что в таких ситуациях люди спешат заменить ее новой.

Однако для начала нужно найти первопричину, ведь объяснений тому, что ноутбук не подзаряжается, существует масса. Почему ноутбук не заряжается – читайте в материале.

Почему не заряжается ноутбук: причины

Часто такая проблема возникает из-за технических сложностей, проблем системного характера или механических повреждений. Решение некоторых задач может потребовать обращения к сервису, однако многие ситуации можно решить самостоятельно. Главное – это правильно понять, в чем проблема.

Сейчас смотрят Батарея не хочет заряжаться на новом компьютере Новые ноутбуки имеют лицензионную систему. В этом случае батарея абсолютно нового устройства может не заряжаться по нескольким причинам: заводской брак или неправильная инициализация аккумулятора. Для того чтобы устранить проблему, можно воспользоваться инструкцией: выключите ноутбук;

отключите гаджет от зарядки;

извлеките аккумулятор;

удерживайте клавишу ВКЛ (20 сек);

поверните АКБ на место;

подключите зарядку. Почему не заряжается ноутбук: перегрев батареи Зачастую такая проблема возникает тогда, когда владелец ноутбука не следит за чистотой охлаждающей системы. Таким образом, пыль и грязь накапливаются и батарея перегревается. Кроме этого, проблема может возникнуть из-за использования ноутбука в грязных и запыленных домах. Если батарея перегрелась, необходимо почистить аппарат от пылевых скоплений. Также лучше пользоваться специальными подставками для ноутбука, не пользоваться устройством на диване или кровати. Не заряжается ноутбук через программное обеспечение Производители ноутбуков часто начиняют устройства разными утилитами. Они предназначены для увеличения производительности и срока жизни девайсов. Однако часто именно поэтому заряд аккумулятора не достигает 100%. То же касается и официального программного обеспечения, в которое закралась ошибка. Бороться с этим можно путём поиска и ликвидации ненужного софта. Отыскать вредоносные утилиты можно следующим способом: нажать кнопку Пуск – Панель управления;

перейти в программы и средства;

выбрать ненужный софт (узнать софт-вредитель легко – в его названии содержится марка ноута);

выделить его кнопкой мышки и нажать Удалить;

перезагрузите гаджет. Кроме этого, проблема может состоять уже в самом оборудовании: износ зарядного, недостаток мощности, проблемы с разъемами на ноуте и прочее. В таких случаях лучше обращаться к квалифицированному мастеру. Читайте также: Почему греется ноутбук и что с этим делать

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