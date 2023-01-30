Якщо ви багато годин поспіль користуєтеся ноутбуком, він може перегрітися. Це, своєю чергою, може призвести до поламки комп’ютера або нестабільної роботи. Також можуть вийти з ладу окремі частини ноутбука. Чому гріється ноутбук – читайте в матеріалі.
Чому ноутбук перегрівається
Якщо ви довго працюєте на ноутбуці, то відбувається приріст потужності, який призводить до більшого споживання електроенергії. Наслідком цього є сильне нагрівання окремих частин системи. Саме тому ноутбук гріється.
Найчастіше перегріваються процесор і відеокарта, адже саме на ці компоненти припадає найбільше навантаження. Також може грітися плата, жорсткий диск та ін.
Як дізнатися, що ноутбук перегрівається
Є певна кількість ознак, які можуть вказувати на перегрівання комп’ютера. Наприклад:
- пристрій сам собою вимикається та вмикається;
- зависає та перевантажується;
- голосно працює вентилятор;
- корпус нагрівається.
В ноутбуці є система охолодження. Вона складається з радіаторів, теплопровідних трубок і вентилятора. Простору в ноутбуці не так багато, а вентиляційні отвори – маленькі.
Саме через це вони доволі швидко забиваються брудом і пилом, які спресовуються в заслінку і не пропускають повітря. Ноутбук в такому випадку перегрівається, сам вимикається, а може і зовсім згоріти від перегріву.
Чому ще перегрівається ноутбук
- Пил та бруд. Це – найпоширеніша проблема. Запилений корпус в такому разі потрібно розібрати і почистити в сервісному центрі.
- Засохла термопаста. Якщо пилу немає, то причина може бути в термопасті. Це – паста з металом, яку використовують для відведення тепла. Для цього термопасту замінюють спеціалісти (самому це робити не варто).
- Зламалася система охолодження. Замінювати такі системи необхідно з допомогою фахівців. Вони замінять компонент на інший або відремонтують систему охолодження, яка вже є в ноутбуці.
Вирішенням такої проблеми може стати спеціальна підставка з вентиляторами. Вона добре продуває корпус та береже ноутбук від перегрівання. Також від перегріву ноутбук може врятувати профілактика.
Що робити, щоб ноутбук не перегрівався
- Не працюйте на ноуті в ліжку. Таким чином закриваються вентиляційні отвори, і ноутбук швидше гріється. Якщо ви вже звикли працювати, не встаючи до столу, то купіть підставку.
- Чистіть ноутбук. Час від часу заносьте пристрій на чистку до професіоналів.
- Віднесіть ноутбук на діагностику до фахівців.
- У жодному разі не прикладайте до нього м’ясо з морозилки або інші холодні продукти. Таким чином ви можете тільки нашкодити комп’ютеру краплями води.