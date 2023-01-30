Якщо ви багато годин поспіль користуєтеся ноутбуком, він може перегрітися. Це, своєю чергою, може призвести до поламки комп’ютера або нестабільної роботи. Також можуть вийти з ладу окремі частини ноутбука. Чому гріється ноутбук – читайте в матеріалі.

Чому ноутбук перегрівається

Якщо ви довго працюєте на ноутбуці, то відбувається приріст потужності, який призводить до більшого споживання електроенергії. Наслідком цього є сильне нагрівання окремих частин системи. Саме тому ноутбук гріється.

Найчастіше перегріваються процесор і відеокарта, адже саме на ці компоненти припадає найбільше навантаження. Також може грітися плата, жорсткий диск та ін.

Зараз дивляться Як дізнатися, що ноутбук перегрівається Є певна кількість ознак, які можуть вказувати на перегрівання комп’ютера. Наприклад: пристрій сам собою вимикається та вмикається;

зависає та перевантажується;

голосно працює вентилятор;

корпус нагрівається. В ноутбуці є система охолодження. Вона складається з радіаторів, теплопровідних трубок і вентилятора. Простору в ноутбуці не так багато, а вентиляційні отвори – маленькі. Саме через це вони доволі швидко забиваються брудом і пилом, які спресовуються в заслінку і не пропускають повітря. Ноутбук в такому випадку перегрівається, сам вимикається, а може і зовсім згоріти від перегріву. Чому ще перегрівається ноутбук Пил та бруд. Це – найпоширеніша проблема. Запилений корпус в такому разі потрібно розібрати і почистити в сервісному центрі. Засохла термопаста. Якщо пилу немає, то причина може бути в термопасті. Це – паста з металом, яку використовують для відведення тепла. Для цього термопасту замінюють спеціалісти (самому це робити не варто). Зламалася система охолодження. Замінювати такі системи необхідно з допомогою фахівців. Вони замінять компонент на інший або відремонтують систему охолодження, яка вже є в ноутбуці. Вирішенням такої проблеми може стати спеціальна підставка з вентиляторами. Вона добре продуває корпус та береже ноутбук від перегрівання. Також від перегріву ноутбук може врятувати профілактика. Що робити, щоб ноутбук не перегрівався Не працюйте на ноуті в ліжку. Таким чином закриваються вентиляційні отвори, і ноутбук швидше гріється. Якщо ви вже звикли працювати, не встаючи до столу, то купіть підставку. Чистіть ноутбук. Час від часу заносьте пристрій на чистку до професіоналів. Віднесіть ноутбук на діагностику до фахівців. У жодному разі не прикладайте до нього м’ясо з морозилки або інші холодні продукти. Таким чином ви можете тільки нашкодити комп’ютеру краплями води. Читайте також: Чому пищить ноутбук: найпоширеніші причини та як вирішити проблему

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