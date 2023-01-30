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Чому iPhone викидає з програм і як усунути цю проблему

30 Січня 2023, 17:30
Анна Голішевська Редакторка сайту
Телефон
Джерело: Unsplash

Часто у власників iPhone бувають проблеми з тим, що ігри та програми працюють досить нестабільно. Для початку потрібно з’ясувати, в чому справа: у програмі чи телефоні.

Якщо ви граєте на смартфоні, і програма різко закривається, а телефон працює завжди стабільно, то справа, швидше за все, у самій програмі. Але якщо повільно працює iPhone та ігри зависають постійно, то тут проблема у телефоні.

Чому iPhone викидає з програм і що робити в такій ситуації – читайте у матеріалі.

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Чому iPhone викидає з програм

Якщо всі програми вилітають одна за одною, то справа може бути в кількох моментах:

  • немає пам’яті на телефоні;
  • якщо є jailbreak, можуть бути програмні збої;
  • якщо є механічні пошкодження.

Також трапляються ситуації, коли телефон викидає з однієї програми постійно. Це часто буває тоді, коли розробники додають оновлення.

Що робити, коли iPhone викидає з певної програми

Тел

Фото – Unsplash

  1. Насамперед вам потрібно перезапустити програму. Якщо це не допомагає, перезапустіть телефон.
  2. Оновіть програму в App Store.
  3. Якщо ці дії не допомагають, потрібно видалити програму і завантажити її заново, зареєструватися і користуватися далі.

Що робити, коли iPhone викидає з багатьох програм

  1. Перезапустіть телефон. Видаліть та заново зареєструйтесь у потрібних програмах.
  2. Якщо не працює, оновіть iOS. Якщо у вас стара версія, вона може погано впливати на роботу нових програм (як і встановлення).
  3. Очистіть пам’ять. Звільніть телефон від зайвих фото, відео, ігор тощо. Після цього перезапустіть мобільний.
  4. Увімкніть режим літака на кілька хвилин.
  5. Скиньте програмне забезпечення. Якщо є сильні помилки в налаштуваннях ігор, можна їх почистити за кілька хвилин. Зайдіть у Налаштування, виберіть папку Основні – Скинути – Скинути всі налаштування. Після цього iPhone повернеться до вихідних параметрів. Це – найрадикальніший, але дієвий метод.
  6. Перед останнім способом обов’язково зробіть резервну копію даних.
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