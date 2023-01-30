Часто у власників iPhone бувають проблеми з тим, що ігри та програми працюють досить нестабільно. Для початку потрібно з’ясувати, в чому справа: у програмі чи телефоні.

Якщо ви граєте на смартфоні, і програма різко закривається, а телефон працює завжди стабільно, то справа, швидше за все, у самій програмі. Але якщо повільно працює iPhone та ігри зависають постійно, то тут проблема у телефоні.

Чому iPhone викидає з програм і що робити в такій ситуації – читайте у матеріалі.

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Чому iPhone викидає з програм

Якщо всі програми вилітають одна за одною, то справа може бути в кількох моментах:

немає пам’яті на телефоні;

якщо є jailbreak, можуть бути програмні збої;

якщо є механічні пошкодження.

Також трапляються ситуації, коли телефон викидає з однієї програми постійно. Це часто буває тоді, коли розробники додають оновлення.

Що робити, коли iPhone викидає з певної програми

Насамперед вам потрібно перезапустити програму. Якщо це не допомагає, перезапустіть телефон. Оновіть програму в App Store. Якщо ці дії не допомагають, потрібно видалити програму і завантажити її заново, зареєструватися і користуватися далі.

Що робити, коли iPhone викидає з багатьох програм