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Почему iPhone выбрасывает из программ и как устранить эту проблему

30 января 2023, 17:30
Анна Голишевская Редактор сайта
Телефон
Источник: Unsplash

Часто у владельцев iPhone бывают проблемы с тем, что игры и приложения работают довольно нестабильно. Для начала нужно выяснить, в чем же дело: в программе или телефоне.

Если вы играете на смартфоне, и приложение резко закрываться, а телефон работает всегда стабильно, то дело, скорее всего, в самой программе.

Но если медленно работает iPhone и игры зависают постоянно, то здесь проблема в телефоне. Почему iPhone выбрасывает из программ и что делать в такой ситуации – читайте в материале.

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Почему iPhone выбрасывает из программ

Если все программы вылетают одна за другой, то дело может быть в нескольких моментах:

  • нет памяти на телефоне;
  • если есть jailbreak, могут быть программные сбои;
  • если есть механические повреждения.

Также бывают ситуации, когда телефон выбрасывает из одной программы постоянно. Это часто бывает тогда, когда разработчики добавляют обновления.

Что делать, когда iPhone выбрасывает из определенной программы

Тел

Фото — Unsplash

  1. В первую очередь вам нужно перезапустить приложение. Если это не помогает, перезапустите телефон.
  2. Обновите приложение в App Store.
  3. Если и эти действия не помогают, нужно удалить программу, скачать ее заново, зарегистрироваться и пользоваться дальше.

Что делать, когда iPhone выбрасывает из многих программ

  1. Перезапустите телефон. Удалите и заново зарегистрируйтесь  в нужных программах.
  2. Если не работает, обновите iOS. Если у вас старая версия, она может плохо влиять на работу новых программ (как и на установку).
  3. Почистите память. Освободите телефон от лишних фото, видео, игр и т.д. После этого перезапустите мобильный.
  4. Включите режим самолета на несколько минут.
  5. Сбросьте программное обеспечение. Если есть сильные ошибки в настройках игр, можно почистить их за несколько минут. Зайдите в Настойки, выберете папку Основные –  Сброс – Сбросить все настройки. После этого iPhone вернется к исходным настройкам. Это –  самый радикальный, но действенный метод.
  6. Перед последним способом обязательно сделайте резервную копию данных.
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