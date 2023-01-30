Часто у владельцев iPhone бывают проблемы с тем, что игры и приложения работают довольно нестабильно. Для начала нужно выяснить, в чем же дело: в программе или телефоне.

Если вы играете на смартфоне, и приложение резко закрываться, а телефон работает всегда стабильно, то дело, скорее всего, в самой программе.

Но если медленно работает iPhone и игры зависают постоянно, то здесь проблема в телефоне. Почему iPhone выбрасывает из программ и что делать в такой ситуации – читайте в материале.

Сейчас смотрят Почему iPhone выбрасывает из программ Если все программы вылетают одна за другой, то дело может быть в нескольких моментах: нет памяти на телефоне;

если есть jailbreak, могут быть программные сбои;

если есть механические повреждения. Также бывают ситуации, когда телефон выбрасывает из одной программы постоянно. Это часто бывает тогда, когда разработчики добавляют обновления. Что делать, когда iPhone выбрасывает из определенной программы В первую очередь вам нужно перезапустить приложение. Если это не помогает, перезапустите телефон. Обновите приложение в App Store. Если и эти действия не помогают, нужно удалить программу, скачать ее заново, зарегистрироваться и пользоваться дальше. Что делать, когда iPhone выбрасывает из многих программ Перезапустите телефон. Удалите и заново зарегистрируйтесь в нужных программах. Если не работает, обновите iOS. Если у вас старая версия, она может плохо влиять на работу новых программ (как и на установку). Почистите память. Освободите телефон от лишних фото, видео, игр и т.д. После этого перезапустите мобильный. Включите режим самолета на несколько минут. Сбросьте программное обеспечение. Если есть сильные ошибки в настройках игр, можно почистить их за несколько минут. Зайдите в Настойки, выберете папку Основные – Сброс – Сбросить все настройки. После этого iPhone вернется к исходным настройкам. Это – самый радикальный, но действенный метод. Перед последним способом обязательно сделайте резервную копию данных. Читайте также: Как перенести данные с Android на iPhone — пошаговая инструкция

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