Часто у владельцев iPhone бывают проблемы с тем, что игры и приложения работают довольно нестабильно. Для начала нужно выяснить, в чем же дело: в программе или телефоне.
Если вы играете на смартфоне, и приложение резко закрываться, а телефон работает всегда стабильно, то дело, скорее всего, в самой программе.
Но если медленно работает iPhone и игры зависают постоянно, то здесь проблема в телефоне. Почему iPhone выбрасывает из программ и что делать в такой ситуации – читайте в материале.
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Почему iPhone выбрасывает из программ
Если все программы вылетают одна за другой, то дело может быть в нескольких моментах:
- нет памяти на телефоне;
- если есть jailbreak, могут быть программные сбои;
- если есть механические повреждения.
Также бывают ситуации, когда телефон выбрасывает из одной программы постоянно. Это часто бывает тогда, когда разработчики добавляют обновления.
Что делать, когда iPhone выбрасывает из определенной программы
- В первую очередь вам нужно перезапустить приложение. Если это не помогает, перезапустите телефон.
- Обновите приложение в App Store.
- Если и эти действия не помогают, нужно удалить программу, скачать ее заново, зарегистрироваться и пользоваться дальше.
Что делать, когда iPhone выбрасывает из многих программ
- Перезапустите телефон. Удалите и заново зарегистрируйтесь в нужных программах.
- Если не работает, обновите iOS. Если у вас старая версия, она может плохо влиять на работу новых программ (как и на установку).
- Почистите память. Освободите телефон от лишних фото, видео, игр и т.д. После этого перезапустите мобильный.
- Включите режим самолета на несколько минут.
- Сбросьте программное обеспечение. Если есть сильные ошибки в настройках игр, можно почистить их за несколько минут. Зайдите в Настойки, выберете папку Основные – Сброс – Сбросить все настройки. После этого iPhone вернется к исходным настройкам. Это – самый радикальный, но действенный метод.
- Перед последним способом обязательно сделайте резервную копию данных.
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