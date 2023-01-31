iPhone вважають одним із найкращих смартфонів у світі. Вони якісні, надійні та витривалі. Проте як і в інших ґаджетах, в iPhone теж трапляються збої в роботі.

Телефон може вмикатися та вимикатися без причини, не працювати, вибивати з програм тощо. Факти ICTV дізнавалися, чому iPhone сам вимикається, як вирішити проблему самостійно та коли варто звертатися в ремонт.

iPhone сам вимикається: причини

Якщо раптом ваш телефон вимкнувся, перше, що варто зробити, підʼєднати його до зарядного пристрою. Можливо, ви просто не помітили, як iPhone розрядився.

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Після підʼєднання до зарядки смартфон має увімкнутися та показати вам 0% на акумуляторі.

Також трапляються випадки, коли телефон вимикається після сильного падіння чи занурення у воду. Якщо справа у пошкодженні iPhone, терміново звертайтеся в ремонт. Річ у тім, що пролита на пристрій рідина здатна завдати серйозної шкоди внутрішнім платам. Тому без ремонту тут не обійтися!

Якщо ж ваш iPhone заряджений, не потрапляв у воду та падав, але все одно вимикається без причини, проблема має серйозніший характер.

Найпоширеніші причини самостійного вимкнення iPhone

Застаріла батарея

Під час щоденного використання батарея iPhone сильно зношується, тому з часом стає непридатною.

Також є ймовірність пошкодження контакту між акумулятором та самим пристроєм. У такому випадку впоратись з проблемою самостійно просто неможливо. Вам необхідно звернутися в ремонт. Не виключено, що вам доведеться купувати новий телефон.

Телефон прогрівся

Можливо, ваш телефон не витримав навантаження, почав перегріватися та вимкнувся. Річ у тім, що iPhone дійсно може вимкнутися, аби зберегти свої схеми.

Якщо ваш телефон дуже гарячий, не намагайтеся увімкнути його чи підʼєднати до зарядного пристрою. У такій ситуації краще просто почекати. iPhone сам охолоне та увімкнеться, коли загроза збою зникне.

До речі, схожа ситуація може трапитись, якщо телефон довгий час був на морозі. У такому випадку варто просто занести смартфон у приміщення та почекати.

Збій програмного забезпечення

Внутрішні помилки в системі iOS можуть призвести до самостійного перезавантаження iPhone, через що телефон просто вимикається.

Якщо через кілька секунд телефон самостійно увімкнеться та працюватиме як зазвичай, iPhone усунув проблему. Якщо телефон не хоче вмикатися, варто звернутися у службу підтримки Apple.

Акумулятор погано відкалібрований

У деяких моделях iPhone операційна система погано розуміє програмне забезпечення. Якщо ви помічаєте, що телефон вимикається на 20 чи 50% заряду, спробуйте відкалібрувати акумулятор.

Спершу зарядіть свій iPhone до 100%. Впродовж дня активно використовуйте його. Вам необхідно повністю розрядити телефон до самостійного вимкнення. Не заряджайте смартфон, а залишіть його на 6-8 год. Підʼєднайте iPhone до зарядного пристрою та заряджайте близько 6-8 год.

Ви можете повторити процедуру кілька разів поспіль. Якщо проблема не зникне, варто звернутися в ремонт.

Як самостійно вирішити проблему раптового вимкнення iPhone

Примусове перезавантаження

Це допоможе позбутися незначних проблем, через які ваш iPhone може вимикатися. Аби примусово перезавантажити пристрій:

Натисніть і швидко відпустіть кнопку збільшення гучності. Натисніть і швидко відпустіть кнопку зменшення гучності. Натисніть й утримуйте бічну кнопку. Коли з’явиться логотип Apple, відпустіть бічну кнопку.

Оновіть операційну систему

Ще однією причиною раптового вимкнення телефона може бути застаріла операційна система. Виправити цю помилку легко, необхідно просто оновити систему до останньої версії.

Для цього зайдіть в налаштування iPhone, знайдіть там пункт Оновлення ПЗ та завантажте нову версію операційної системи.

Скиньте програмне забезпечення

Це останній крок, який має допомогти вирішити проблему раптового вимикання iPhone. Для цього:

Зайдіть у Налаштування. Виберіть папку Основні – Скинути – Скинути всі налаштування. Після цього iPhone повернеться до вихідних параметрів.

Це найрадикальніший, але дієвий метод. Не забудьте зробити резервну копію даних, бо можете втрати їх назавжди.

Якщо жоден з цих варіантів не допоміг, а iPhone продовжує вимикатися без причини, варто звертатися у сервісний центр Apple. Фахівці оглянуть ваш смартфон, знайдуть корінь проблеми та запропонують вирішення.