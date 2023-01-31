iPhone считают одним из лучших смартфонов в мире. Они качественные, надежные и выносливые. Но как и в других гаджетах, в iPhone тоже случаются сбои в работе.

Телефон может включаться и выключаться без причины, не работать, выбивать из программ и т. п. Факты ICTV узнавали, почему iPhone сам выключается, как решить проблему самостоятельно и когда стоит обращаться в ремонт.

iPhone сам отключается: причины

Если вдруг ваш телефон выключился, первое, что стоит сделать, подсоединить его к зарядному устройству. Возможно, вы просто не заметили, как iPhone разрядился.

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После подключения к зарядке смартфон должен включиться и показать вам 0% на аккумуляторе.

Также бывают случаи, когда телефон выключается после сильного падения или погружения в воду. Если дело в повреждении iPhone, срочно обращайтесь в ремонт. Дело в том, что пролитая на устройство жидкость способна нанести серьезный вред внутренним платам. Поэтому без ремонта здесь не обойтись!

Если же iPhone заряжен, не попадал в воду и не падал, но все равно выключается без причины, проблема имеет более серьезный характер.

Самые распространенные причины самостоятельного выключения iPhone

Устаревшая батарея

Во время ежедневного использования батарея iPhone сильно изнашивается. Соответственно, со временем батарея становится непригодной.

Также есть вероятность повреждения контакта между аккумулятором и самим устройством. В таком случае справиться с проблемой самостоятельно просто невозможно. Вам необходимо обратиться в ремонт. Не исключено, что вам придется покупать новый телефон.

Телефон прогрелся

Возможно, ваш телефон не выдержал нагрузки, начал перегреваться и выключился. Дело в том, что iPhone действительно может выключиться, чтобы сохранить свои схемы.

Если ваш телефон очень горячий, не пытайтесь включить его или подсоединить к зарядному устройству. В такой ситуации лучше просто подождать. iPhone сам остынет и включится, когда угроза сбоя исчезнет.

Кстати, похожая ситуация может случиться, если телефон долгое время находился на морозе. В таком случае стоит просто занести смартфон в помещение и подождать.

Сбой программного обеспечения

Внутренние ошибки в системе iOS могут привести к самостоятельной перезагрузке iPhone, из-за чего телефон просто выключается.

Если через несколько секунд телефон самостоятельно включится и работает, как обычно, значит iPhone устранил проблему. Если телефон не хочет включаться, стоит обратиться в службу поддержки Apple.

Аккумулятор плохо откалиброван

В некоторых моделях iPhone операционная система плохо понимает программное обеспечение. Если вы замечаете, что телефон выключается на 20 или 50% заряда, попробуйте откалибровать аккумулятор.

Сначала зарядите свой iPhone до 100%. В течение дня активно используйте его. Вам необходимо полностью разрядить телефон до самостоятельного выключения. Не заряжайте смартфон, а оставьте его на 6-8 ч. Подключите iPhone к зарядному устройству и заряжайте около 6-8 ч. Вы можете повторить процедуру несколько раз подряд. Если проблема не исчезнет, стоит обратиться в ремонт.

Как самостоятельно решить проблему внезапного выключения iPhone

Принудительная перезагрузка

Это поможет избавиться от незначительных проблем, из-за которых ваш iPhone может выключаться. Чтобы принудительно перезагрузить устройство:

Нажмите и быстро отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и быстро отпустите кнопку уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте боковую кнопку. Когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку.

Обновите операционную систему

Еще одной причиной внезапного отключения телефона может быть устаревшая операционная система. Исправить эту ошибку легко, необходимо просто обновить систему до последней версии.

Для этого зайдите в настройки iPhone, найдите там пункт Обновления ПО и загрузите новую версию операционной системы.

Сбросьте программное обеспечение

Это последний шаг, который должен помочь решить проблему внезапного выключения iPhone. Для этого:

Зайдите в Настройки. Выберите папку Основные — Сбросить — Сбросить все настройки. После этого iPhone вернется к исходным параметрам.

Это самый радикальный, но действенный метод. Не забудьте сделать резервную копию данных, потому что можете потерять их навсегда.

Если ни один из этих вариантов не помог, а iPhone продолжает выключаться без причины, стоит обращаться в сервисный центр Apple. Специалисты осмотрят ваш смартфон, найдут корень проблемы и предложат решение.