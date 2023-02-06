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Чому iPhone не бачить SIM-карту: причини та способи вирішення

6 Лютого 2023, 16:47
Анна Голішевська Редакторка сайту
Телефон
Джерело: Unsplash

Коли iPhone не бачить SIM-карту, це означає, що ви не зможете користуватися інтернетом, надсилати смс та здійснювати або приймати дзвінки. Чому iPhone не бачить SIM-карту –  читайте в матеріалі.

Чому iPhone не бачить SIM-карту: найпоширеніші причини

Якщо телефон не бачить сімку, необхідно спершу взяти іншу карту та вставити її в мобільний. Якщо проблема не вирішується, то причин може бути декілька. Наприклад:

  • Контакти забруднені. Для того, аби розв’язати цю проблему, необхідно купити спеціальний девайс для чистки або скористатися зубочисткою.
  • Неправильний розмір сімки. Можливо, ви просто неправильно обрізали картку.
  • iPhone не бачить SIM-карту через падіння телефону. Буває, що Айфон падає, а після цього всередині смартфону пошкоджується якась деталь, контакти чи будь-яка запчастина, що відповідає за роботу сімки.
  • Також така проблема може виникати після падіння телефону у воду.
  • Збій в роботі операційної системи. Інколи неправильне оновлення або ненадійні програми, можуть спровокувати збій в загальному в роботі гаджета. Як результат, iPhone перестає бачити сім-карту.

Крім цього, проблема може бути в самій сім-карті. Ось, що може трапитися:

  • картка пошкодилася;
  • оператор заблокував вашу сімку.

Чому iPhone не бачить SIM-карту: як усунути проблему

Спершу спробуйте виконати наступні кроки:

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  1. Витягніть SIM-картку з iPhone та перезавантажте його.
  2. Вийміть SIM-картку та перевірте, чи не забруднена вона Якщо це так, акуратно очистіть.
  3. Перезавантажте iPhone.
  4. Увімкніть та вимкніть через декілька хвилин авіарежим. Це допоможе скинути підключення iPhone до стільникових мереж і може вирішити проблему.
  5. Оновіть iOS. Якщо проблема не зникла, перевірте, чи є оновлення iOS операційної системи, на якій працює iPhone. Перед цим підключіться до мережі Wi-Fi та до електроенергії. Встановіть всі доступні оновлення та перегляньте, чи вирішить це проблему.
  6. Переконайтеся, що телефонний рахунок активний. Можливо, ваш рахунок у телефонній компанії недійсний. Це буває зі старими сім-картами.
  7. Перевірте наявність оновлення оператора зв’язку. Можливо ваша телефонна компанія змінила налаштування підключення телефону до своєї мережі, і вам необхідно встановити їх.
  8. Добре огляньте SIM-картку і подивіться, чи вона не є пошкодженою.
  9. Якщо картка зламана, необхідно придбати та встановити нову.
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