Коли iPhone не бачить SIM-карту, це означає, що ви не зможете користуватися інтернетом, надсилати смс та здійснювати або приймати дзвінки. Чому iPhone не бачить SIM-карту – читайте в матеріалі.

Чому iPhone не бачить SIM-карту: найпоширеніші причини

Якщо телефон не бачить сімку, необхідно спершу взяти іншу карту та вставити її в мобільний. Якщо проблема не вирішується, то причин може бути декілька. Наприклад:

Контакти забруднені. Для того, аби розв’язати цю проблему, необхідно купити спеціальний девайс для чистки або скористатися зубочисткою.

Неправильний розмір сімки. Можливо, ви просто неправильно обрізали картку.

iPhone не бачить SIM-карту через падіння телефону. Буває, що Айфон падає, а після цього всередині смартфону пошкоджується якась деталь, контакти чи будь-яка запчастина, що відповідає за роботу сімки.

Також така проблема може виникати після падіння телефону у воду.

Збій в роботі операційної системи. Інколи неправильне оновлення або ненадійні програми, можуть спровокувати збій в загальному в роботі гаджета. Як результат, iPhone перестає бачити сім-карту.

Крім цього, проблема може бути в самій сім-карті. Ось, що може трапитися:

картка пошкодилася;

оператор заблокував вашу сімку.

Чому iPhone не бачить SIM-карту: як усунути проблему

Спершу спробуйте виконати наступні кроки:

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