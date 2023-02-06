Коли iPhone не бачить SIM-карту, це означає, що ви не зможете користуватися інтернетом, надсилати смс та здійснювати або приймати дзвінки. Чому iPhone не бачить SIM-карту – читайте в матеріалі.
Чому iPhone не бачить SIM-карту: найпоширеніші причини
Якщо телефон не бачить сімку, необхідно спершу взяти іншу карту та вставити її в мобільний. Якщо проблема не вирішується, то причин може бути декілька. Наприклад:
- Контакти забруднені. Для того, аби розв’язати цю проблему, необхідно купити спеціальний девайс для чистки або скористатися зубочисткою.
- Неправильний розмір сімки. Можливо, ви просто неправильно обрізали картку.
- iPhone не бачить SIM-карту через падіння телефону. Буває, що Айфон падає, а після цього всередині смартфону пошкоджується якась деталь, контакти чи будь-яка запчастина, що відповідає за роботу сімки.
- Також така проблема може виникати після падіння телефону у воду.
- Збій в роботі операційної системи. Інколи неправильне оновлення або ненадійні програми, можуть спровокувати збій в загальному в роботі гаджета. Як результат, iPhone перестає бачити сім-карту.
Крім цього, проблема може бути в самій сім-карті. Ось, що може трапитися:
- картка пошкодилася;
- оператор заблокував вашу сімку.
Чому iPhone не бачить SIM-карту: як усунути проблему
Спершу спробуйте виконати наступні кроки:
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- Витягніть SIM-картку з iPhone та перезавантажте його.
- Вийміть SIM-картку та перевірте, чи не забруднена вона Якщо це так, акуратно очистіть.
- Перезавантажте iPhone.
- Увімкніть та вимкніть через декілька хвилин авіарежим. Це допоможе скинути підключення iPhone до стільникових мереж і може вирішити проблему.
- Оновіть iOS. Якщо проблема не зникла, перевірте, чи є оновлення iOS операційної системи, на якій працює iPhone. Перед цим підключіться до мережі Wi-Fi та до електроенергії. Встановіть всі доступні оновлення та перегляньте, чи вирішить це проблему.
- Переконайтеся, що телефонний рахунок активний. Можливо, ваш рахунок у телефонній компанії недійсний. Це буває зі старими сім-картами.
- Перевірте наявність оновлення оператора зв’язку. Можливо ваша телефонна компанія змінила налаштування підключення телефону до своєї мережі, і вам необхідно встановити їх.
- Добре огляньте SIM-картку і подивіться, чи вона не є пошкодженою.
- Якщо картка зламана, необхідно придбати та встановити нову.