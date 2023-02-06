Если iPhone не видит SIM-карту, это означает, что вы не сможете пользоваться интернетом, отправлять смс и совершать или принимать звонки. Почему iPhone не видит SIM-карту – читайте в материале.

Почему iPhone не видит SIM-карту: самые распространенные причины

Если телефон не видит симку, необходимо сначала взять другую карту и вставить ее в мобильный. Если проблема не разрешается, то причин может быть несколько. К примеру:

Контакты загрязнены. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо купить специальное устройство для чистки или воспользоваться зубочисткой.

Неправильный размер симки. Возможно, вы просто неправильно обрезали карту.

iPhone не видит SIM-карту из-за падения телефона. Бывает, что Айфон падает, а затем внутри смартфона повреждается какая-то деталь, контакты или любая запчасть, отвечающая за работу симки.

Такая проблема может возникнуть после падения телефона в воду.

Сбой в работе операционной системы. Иногда неправильное обновление или ненадежные приложения могут спровоцировать сбой в общем в работе гаджета. Как результат, iPhone перестает видеть сим-карту.

Кроме этого, проблема может быть в самой сим-карте. Вот что может случиться:

карточка повредилась;

оператор заблокировал вашу симку.

Почему iPhone не видит SIM-карту: как устранить проблему

Сначала попробуйте выполнить следующие шаги:

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