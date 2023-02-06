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Гаджеты

Почему iPhone не видит SIM-карту: причины и способы решения

6 февраля 2023, 16:47
Анна Голишевская Редактор сайта
Телефон
Источник: Unsplash

Если iPhone не видит SIM-карту, это означает, что вы не сможете пользоваться интернетом, отправлять смс и совершать или принимать звонки. Почему iPhone не видит SIM-карту – читайте в материале.

Почему iPhone не видит SIM-карту: самые распространенные причины

Если телефон не видит симку, необходимо сначала взять другую карту и вставить ее в мобильный. Если проблема не разрешается, то причин может быть несколько. К примеру:

  • Контакты загрязнены. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо купить специальное устройство для чистки или воспользоваться зубочисткой.
  • Неправильный размер симки. Возможно, вы просто неправильно обрезали карту.
  • iPhone не видит SIM-карту из-за падения телефона. Бывает, что Айфон падает, а затем внутри смартфона повреждается какая-то деталь, контакты или любая запчасть, отвечающая за работу симки.
  • Такая проблема может возникнуть после падения телефона в воду.
  • Сбой в работе операционной системы. Иногда неправильное обновление или ненадежные приложения могут спровоцировать сбой в общем в работе гаджета. Как результат, iPhone перестает видеть сим-карту.

Кроме этого, проблема может быть в самой сим-карте. Вот что может случиться:

  • карточка повредилась;
  • оператор заблокировал вашу симку.

Почему iPhone не видит SIM-карту: как устранить проблему

Сначала попробуйте выполнить следующие шаги:

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  1. Извлеките SIM-карту из iPhone и перезагрузите его.
  2. Извлеките SIM-карту и проверьте, не загрязнена ли она. Если это так, аккуратно очистите.
  3. Перезагрузите iPhone.
  4. Включите и выключите через несколько минут авиарежим. Это поможет сбросить подключение iPhone к сотовым сетям и может решить проблему.
  5. Обновите iOS. Если проблема не исчезла, проверьте, есть ли обновление операционной системы iOS, на которой работает iPhone. Перед этим подключитесь к сети Wi-Fi и электроэнергии. Установите все доступные обновления и проверьте, решит ли это проблему.
  6. Убедитесь, что телефонный счет активен. Возможно, ваш счет в телефонной компании недействителен. Это бывает со старыми сим-картами.
  7. Проверьте наличие обновлений оператора связи. Возможно, ваша телефонная компания изменила настройки подключения телефона к своей сети, и вам необходимо установить их.
  8. Хорошо осмотрите SIM-карту и посмотрите, не повреждена ли она. Если карта сломана, необходимо приобрести и установить новую.
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