Если iPhone не видит SIM-карту, это означает, что вы не сможете пользоваться интернетом, отправлять смс и совершать или принимать звонки. Почему iPhone не видит SIM-карту – читайте в материале.
Почему iPhone не видит SIM-карту: самые распространенные причины
Если телефон не видит симку, необходимо сначала взять другую карту и вставить ее в мобильный. Если проблема не разрешается, то причин может быть несколько. К примеру:
- Контакты загрязнены. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо купить специальное устройство для чистки или воспользоваться зубочисткой.
- Неправильный размер симки. Возможно, вы просто неправильно обрезали карту.
- iPhone не видит SIM-карту из-за падения телефона. Бывает, что Айфон падает, а затем внутри смартфона повреждается какая-то деталь, контакты или любая запчасть, отвечающая за работу симки.
- Такая проблема может возникнуть после падения телефона в воду.
- Сбой в работе операционной системы. Иногда неправильное обновление или ненадежные приложения могут спровоцировать сбой в общем в работе гаджета. Как результат, iPhone перестает видеть сим-карту.
Кроме этого, проблема может быть в самой сим-карте. Вот что может случиться:
- карточка повредилась;
- оператор заблокировал вашу симку.
Почему iPhone не видит SIM-карту: как устранить проблему
Сначала попробуйте выполнить следующие шаги:
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- Извлеките SIM-карту из iPhone и перезагрузите его.
- Извлеките SIM-карту и проверьте, не загрязнена ли она. Если это так, аккуратно очистите.
- Перезагрузите iPhone.
- Включите и выключите через несколько минут авиарежим. Это поможет сбросить подключение iPhone к сотовым сетям и может решить проблему.
- Обновите iOS. Если проблема не исчезла, проверьте, есть ли обновление операционной системы iOS, на которой работает iPhone. Перед этим подключитесь к сети Wi-Fi и электроэнергии. Установите все доступные обновления и проверьте, решит ли это проблему.
- Убедитесь, что телефонный счет активен. Возможно, ваш счет в телефонной компании недействителен. Это бывает со старыми сим-картами.
- Проверьте наличие обновлений оператора связи. Возможно, ваша телефонная компания изменила настройки подключения телефона к своей сети, и вам необходимо установить их.
- Хорошо осмотрите SIM-карту и посмотрите, не повреждена ли она. Если карта сломана, необходимо приобрести и установить новую.