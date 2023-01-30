Если вы много часов пользуетесь ноутбуком, он может перегреться. Это, в свою очередь, может привести к поломке компьютера или нестабильной работе. Также могут выйти из строя отдельные части ноутбука. Почему греется ноутбук – читайте в материале.
Почему ноутбук перегревается
Если вы долго работаете на ноутбуке, то происходит наращивание мощности, которое приводит к большему потреблению электроэнергии. Следствием этого является сильный нагрев отдельных частей системы.
Вот поэтому ноутбук греется. Чаще всего, перегреваются процессор и видеокарта, ведь именно на эти компоненты приходится самая большая нагрузка. Также может греться плата, жесткий диск и т.д.
Как узнать, что ноутбук перегревается
Есть определенное количество признаков, которые могут указывать на перегрев компьютера. К примеру:
- устройство само по себе выключается и включается;
- зависает и перегружается;
- громко работает вентилятор;
- корпус нагревается.
В ноутбуке есть система охлаждения. Она состоит из радиаторов, теплопроводных трубок и вентиляторов. Пространства в ноутбуке не так много, а вентиляционные отверстия – маленькие.
Именно поэтому они довольно быстро забиваются грязью и пылью, которые спрессовываются в заслонку и не пропускают воздух. Ноутбук в таком случае перегревается, сам выключается, а может и вовсе сгореть от перегрева.
Почему еще перегревается ноутбук
- Пыль и грязь. Это – самая распространенная проблема. Запыленный корпус в таком случае следует разобрать и почистить в сервисном центре.
- Засохшая термопаста. Если пыли нет, то причина может быть в термопасте. Это паста с металлом, которую используют для отвода тепла. Для этого термопасту заменяют специалисты (самому это делать не стоит).
- Сломалась система охлаждения. Заменять такие системы нужно с помощью профессионалов. Они заменят компонент другой или отремонтируют систему охлаждения, которая уже есть в ноутбуке.
Решением такой проблемы может стать специальная подставка с вентиляторами. Она хорошо продувает корпус и бережет ноутбук от перегрева. Также от перегрева ноутбук может спасти профилактика.
Что делать, чтобы ноутбук не перегревался
- Не работайте на ноуте в постели. Таким образом закрываются вентиляционные отверстия, и ноутбук быстрее греется. Если вы уже привыкли работать, не вставая за стол, купите подставку.
- Чистите ноутбук. Иногда заносите устройство на чистку к специалистам.
- Отнесите ноутбук на диагностику к специалистам.
- Ни в коем случае не прикладывайте к нему мясо из морозилки или другие холодные продукты. Таким образом вы можете только навредить компьютеру каплями воды.