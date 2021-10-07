Ринок смартфонів продовжує розвиватися — за даними компанії Counterpoint Research, продажі смартфонів у 2021 році збільшилися на 4%. Близько 70% всіх постачань становлять пристрої компаній Samsung, Xiaomi та Apple.

Зараз величезною популярністю користуються бюджетні Android-смартфони, які продаються за доступною ціною, хоча мають непогані параметри. Тепер сегмент “дешевих” телефонів наблизився до гаджетів середньої цінової категорії, і на це є кілька причин.

Факти ICTV з’ясували у експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка, яка наразі ситуація на світовому ринку мобільних пристроїв. Іван також назвав топ-5 найкращих Android-смартфонів для купівлі цієї осені в Україні.

– Зараз бюджетний сегмент смартфонів – це пристрої до 10 тис. грн, а ринок ультрадешевих телефонів майже зник, – констатує Іван.

Варто врахувати, що на глобальному ринку гаджети з цінником до $100 поступово зникають. Подібні пристрої користуються популярністю тільки в Індії.

– Цьому сприяє загальне зростання добробуту – мало хто в Україні вважає за краще купувати відверто бюджетні пристрої. До того ж є сенс брати дорожчий смартфон – висока доступність розстрочки дозволить обрати той телефон, який буде актуальним протягом декількох років, – зауважує експерт.

Не тільки вигідні умови змушують користувачів відмовлятися від смартфонів до $100 – самі виробники не готові створювати пристрої, на яких практично неможливо заробити у період пандемії.

– Затримки постачань компонентів і брак мікрочипів змусили корпорації відмовитися від дешевих смартфонів. Зі зменшенням кількості вироблених пристроїв компанії фокусуються на тих гаджетах, які приносять максимальний дохід.

Наприклад, фахівці компанії TechInsights з’ясували собівартість компонентів новеньких iPhone 13 Pro – $548. Apple отримує з продажу пристроїв максимальний прибуток — вартість флагмана починається від $1 099.

Найкращі бюджетні смартфони 2021 року

1. Redmi 9 – 9A, 9C, 9T (від 3 200 грн)

Відкриває список найкращих бюджетників 2021 року в Україні лінійка смартфонів від Redmi – дочірньої компанії Xiaomi.

Навіть базова модель 9А має величезний екран на 6,53 дюйма, основну камеру на 13 Мп з можливістю знімання в Full HD, а також 4 Гб оперативної пам’яті, яка працює в парі з MediaTek Helio G25.

– Ці смартфони нехай і не годяться для запуску ігор, але для перегляду відео вони чудово підійдуть завдяки величезним дисплеям, – додає експерт.

2. Samsung Galaxy A02 та A02S (від 3 500 грн)

Бюджетники корейської корпорації можуть похвалитися прекрасними характеристиками за свої гроші. Найпростіша версія Galaxy A02 має великий 6,5-дюймовий дисплей, подвійну камеру з 13 Мп і 2 Мп датчиками. Найдешевша модель має 2 Гб оперативної пам’яті. Процесор – 4-ядерний MediaTek.

Galaxy A02S може похвалитися кращою начинкою — потрійною камерою на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 3 Гб оперативної пам’яті, і процесором MediaTek з 8 ядрами.

3. Redmi Note 10 Pro (від 8 тис. грн)

Цей смартфон не просто так потрапив до списку найкращих бюджетних смартфонів до 10 тис. грн — він хоча й удвічі дорожчий за лідерів, але ціна відповідає характеристикам.

Смартфон від Redmi отримав величезний 6,67-дюймовий екран, чипсет Snapdragon 732G, який працює в парі з 4 Гб оперативної пам’яті, а також об’ємний акумулятор на 5 020 мАг.

– Головна фішка бюджетника криється у камері з чотирьох об’єктивів – 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Чудовий варіант для тих, хто хоче купити недорогий смартфон для фотознімання, – пояснює Іван.

4. Samsung Galaxy A52 (від 9 тис. грн)

Останніми роками бюджетники від Samsung користуються популярністю і в Україні.

Galaxy A52 отримав 6,5-дюймовий дисплей з мінімальними рамками, основну квадрокамеру на 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, 4 Гб ОЗУ і чипсет Qualcomm Snapdragon 720G. Все це доповнюється величезним акумулятором на 4 500 мАг.

5. Samsung Galaxy M32 (від 7 тис. грн)

Завершує п’ятірку найкращих бюджетників смартфон з 6,4-дюймовим дисплеєм на процесорі MediaTek Helio G80 і 6 Гб ОЗУ. Як і у більшості смартфонів до 10 тис. грн, його головна фішка — квадрокамера на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальна теж не відстає — датчик на 20 Мп гарантує чіткість зображення.