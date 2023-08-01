NASA втратило зв’язок з апаратом Вояджер-2 після того, як диспетчери польоту випадково відправили невірну команду, що відхилило його антену від Землі.

Тепер Вояджер-2, який перебуває на відстані понад 19 млрд км від нашої планети, не виходить на зв’язок. Антена відхилилася всього на 2%, однак цього більш ніж достатньо.

Сигнал із апарата летить до Землі 18 годин. NASA намагається вловити сигнал зонда за допомогою антени, розташованої в Канберрі. Там не втрачають надії, що це вдасться.

В іншому разі, за словами офіційних осіб, NASA доведеться чекати до жовтня автоматичного скидання космічного корабля, який має відновити зв’язок.

Вояджер-2 був запущений із Флориди в 1977 році для вивчення зовнішньої частини Сонячної системи, а також Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Апарат відкрив безліч нових супутників на Урані й один на Юпітері. У міжзоряний простір він вийшов у 2018 році.