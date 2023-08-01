NASA потеряло связь с аппаратом Вояджер-2 после того, как диспетчеры полета случайно отправили неверную команду, что отклонило его антенну от Земли.

Теперь Вояджер-2, который находится на расстоянии более 19 млрд км от нашей планеты, не выходит на связь. Антена отклонилась всего на 2%, однако этого более чем достаточно.

Сигнал с аппарата летит до Земли 18 часов. NASA пытается уловить сигнал зонда с помощью антенны, расположенной в Канберре. Там не теряют надежды, что это удастся.

В противном случае, по словам официальных лиц, NASA придется ждать до октября автоматического сброса космического корабля, который должен восстановить связь.

Вояджер-2 был запущен из Флориды в 1977 году для изучения внешней части Солнечной системы, а также Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Аппарат открыл множество новых спутников на Уране и один на Юпитере. В межзвездное пространство он вышел в 2018 году.