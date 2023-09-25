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ChatGPT тепер може “бачити, чути і говорити”

25 Вересня 2023, 20:01
Валентина Чорна редакторка стрічки
ChatGPT
Джерело: Unsplash

У ChatGPT додали дві нові функції — голосові чати з ботом та підтримку зображень.

Як повідомляється на сайті розробника OpenAI, тепер чат-бот може “бачити, чути і говорити”.

Завдяки голосовому чату користувач зможе дати запит нейромережі, і отримати відповідь в аудіоформаті.

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Щоб надіслати запит, потрібно перейти до налаштувань, обрати Нові функції та Розмову голосом. Потім на головному екрані з’явиться кнопка з зображенням навушників. На вибір доступні п’ять голосів.

Крім цього, оновлений ChatGPT навчився розпізнавати і аналізувати зображення.

До прикладу, користувач може сфотографувати вміст холодильника, щоб чат-бот запропонув рецепт із наявних продуктів.

Або зробити знімок велосипеда та попросити ChatGPT розповісти, як опустити сидіння. На зображенні можна малювати, щоб виділити конкретні деталі при запиті.

Голосові чати можна використовувати лише у програмі, а зображення на всіх платформах.

Впровадження нових функцій вже розпочалося. Спочатку вони будуть доступні для підписників тарифів Plus ($19,99 на місяць) і Enterprise, а з часом доступ відкриють всім.

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