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ChatGPT теперь может “видеть, слышать и говорить”

25 сентября 2023, 20:01
Валентина Чорна редактор ленты
ChatGPT
Источник: Unsplash

В ChatGPT добавили две новые функции — голосовые чаты с ботом и поддержку изображений.

Как сообщается на сайте разработчика OpenAI, теперь чат-бот может “видеть, слышать и говорить”.

Благодаря голосовому чату пользователь сможет дать запрос нейросети, и получить ответ в аудиоформате.

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Чтобы отправить запрос, нужно перейти в настройки, выбрать Новые функции и Разговор голосом. Затем на главном экране появится кнопка с изображением наушников. На выбор доступны пять голосов.

Кроме этого, обновленный ChatGPT научился распознавать и анализировать изображения.

К примеру, пользователь может сфотографировать содержимое холодильника, чтобы чат-бот предложил рецепт из имеющихся продуктов.

Или сделать снимок велосипеда и попросить ChatGPT рассказать, как опустить сиденье. На изображении можно рисовать, чтобы выделить конкретные детали при запросе.

Голосовые чаты можно использовать только в программе, а изображения на всех платформах.

Внедрение новых функций уже началось. Сначала они будут доступны для подписчиков тарифов Plus ($19,99 в месяц) и Enterprise, а со временем доступ откроют всем.

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