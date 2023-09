В ChatGPT добавили две новые функции — голосовые чаты с ботом и поддержку изображений.

Как сообщается на сайте разработчика OpenAI, теперь чат-бот может “видеть, слышать и говорить”.

Благодаря голосовому чату пользователь сможет дать запрос нейросети, и получить ответ в аудиоформате.

Чтобы отправить запрос, нужно перейти в настройки, выбрать Новые функции и Разговор голосом. Затем на главном экране появится кнопка с изображением наушников. На выбор доступны пять голосов.

Кроме этого, обновленный ChatGPT научился распознавать и анализировать изображения.

К примеру, пользователь может сфотографировать содержимое холодильника, чтобы чат-бот предложил рецепт из имеющихся продуктов.

Или сделать снимок велосипеда и попросить ChatGPT рассказать, как опустить сиденье. На изображении можно рисовать, чтобы выделить конкретные детали при запросе.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.

Sound on ???? pic.twitter.com/3tuWzX0wtS

— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023