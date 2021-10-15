Burger King у Кореї додав можливість замовлення меню для собак під назвою Real Dogpper. Для ласощів домашніх улюбленців використовуються якісні інгредієнти, які безпечні навіть для споживання людьми.

Мережа фаст-фуду співпрацює з компанією Harim Pet Food, яка виробляє корм для собак. За заявою Burger King, меню Real Dogpper не має в складі консервантів, і в готуванні використовуються ті самі продукти, що входять у меню для людей — білкова яловичина та овес. Собакам запропонують унікальний воппер (фірмовий бургер компанії) без соусів, а також кісточку зі смаком смаженого м’яса на грилі.

Ця ідея не новинка у світі фастфуду — аналогічна компанія проводилася у 2018 році, і вона була створена для тих, хто “хоче насолодитися замовленою їжею, але не відволікаючись на домашнього улюбленця”.

– Я сподіваюся, що Burger King допоможе людям розділити щастя зі своїми чотирилапими членами сім’ї, – заявив генеральний директор мережі в Кореї Ен Чжу Мун.

Burger King часто експериментує зі своїм меню — раніше мережа фастфуду випустила нагетси на рослинній основі. Для приготування цієї страви не потрібно використовувати куряче м’ясо.

Раніше експерти та дієтологи розповіли про негативні наслідки регулярного споживання фастфуду. Так, у людини починається порушення обміну жирів і вуглеводів. Маса тіла теж наростає, особливо в області живота.